Si hay algo molesto cuando utilizas WhatsApp en particular, es que debido a que tus contactos están allí gracias a su vinculación a un número de teléfono y no a un usuario, si quieres cambiarlo y empezar de cero, tienes que avisarles uno a uno tu nuevo dato de contacto. La buena noticia es que eso podría estar a punto de cambiar.

Un reporte del sitio Web Independent, que cita a @WABetaInfo, asegura que WhatsApp está trabajando en una nueva opción, que permitirá que le notifiques a los usuarios de manera automática cuando cambies de número de teléfono, algo que, sin duda, te ahorrará algo de tiempo.

Una imagen que muestra el funcionamiento de esta nueva opción fue tuiteada por @WABetaInfo, y ahí podemos ver cómo la aplicación te pregunta si deseas notificar a libreta de contactos y a tus grupos de tu cambio de teléfono. La foto responde a la versión para Windows Phone y Windows 10 Mobile.

La nueva opción, llamada "Cambio de Número" permitirá también que decidas con quién quieres compartir el nuevo número. Por si solo deseas hacerlo con un grupo en particular.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3