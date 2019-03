WhatsApp para Android con modo oscuro parece ser inminente.

El blog WABetaInfo reveló hace meses los planes de WhatsApp de habilitar un modo oscuro o nocturno para su app y este 26 de marzo fue la primera vez que publicaron imágenes al respecto.

El modo nocturno aún no está habilitado en la versión beta más reciente de WhatsApp, sino que encontraron un código que puede ser modificado para dar un vistazo a esto.

Por el momento, el modo funcionaría sólo en las configuraciones de WhatsApp y no a través de todo el app, pero el blog también nota que esas opciones fueron modificadas recientemente con el propósito de adaptarse mejor no solo al modo tradicional, sino también al modo oscuro.

No está claro cuándo WhatsApp traería el modo nocturno o oscuro para los usuarios, pero es posible que Facebook anuncie oficialmente esta novedad en su conferencia F8 2019, la cual se realizará en San José, California, del 30 de abril al 1 de mayo.

Contactamos a WhatsApp para recibir más información.

