¡Por fin! WhatsApp en Android ocultará fotos descargadas automáticamente

La aplicación de WhatsApp para Android comenzará a ocultar las imágenes descargadas automáticamente.

De acuerdo con WABetaInfo, un sitio que sigue religiosamente las funciones venideras o escondidas en la versión beta de WhatsApp, dice que las versiones 2.18.159 y la más reciente 2.18.194 incluyen un nuevo ajuste llamado (en inglés) Media Visibility que oculta las imágenes descargadas a la biblioteca de fotos.

Esta función se puede activar o desactivar en todas o sólo en algunas conversaciones. Media Visibility está dentro de los ajustes de cada conversación, por lo que se debe de activar (o desactivar) en cada una de las conversaciones.

WABetaInfo dice que esta función es sólo para imágenes y videos nuevos (o enviados recientemente); esto quiere decir que los archivos enviados previo al ajuste no se ocultarán.

Esta función Media Visibility dará una solución parcial a una de las mayores críticas de WhatsApp en Android. Al ver una imagen, video o documento recibido en WhatsApp, es necesario descargar el archivo al dispositivo; si no se descarga, el archivo no se puede ver. Esto genera un problema porque se apilan imágenes y videos que muchas veces no son útiles.

Esta función no es necesaria en iOS. Los usuarios de un iPhone pueden desactivar la descarga automática y aún así pueden ver los archivos, evitando almacenar montones de imágenes y videos que se envían por WhatsApp.

Esta función está activa en la versión beta del app, aún no para todos los usuarios. Será cuestión de días o un par de semanas para que llegue a todos los usuarios.