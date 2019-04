Westworld volverá en 2020, confirma HBO

HBO

Westworld, la pesadilla preferida de todos sobre los peligros de la inteligencia artificial, tendrá temporada nueva el año que viene, según confirma HBO.

El canal le ha facilitado su calendario de estrenos de producciones originales a The Hollywood Reporter, que lo publicó el lunes 15 de abril. Westworld volverá definitivamente en 2020 junto a nuevas temporadas de Curb Your Enthusiasm e Insecure, además del lanzamiento de Stephen King's The Outsider.

Además no cesan las noticias sobre el reparto de la temporada 3 de Westworld. Aaron Paul (Breaking Bad) se unirá a la tercera temporada junto a Lena Waithe (Master of None), que lo confirmó este fin de semana.

Westworld se estrenó en 2016 y está basada en una película de 1973 que lleva el mismo título. La serie de HBO está creada y liderada por Jonathan Nolan y Lisa Joy; y protagonizada por Evan Rachel Wood, James Marsden, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson y Luke Hemsworth. La segunda temporada de Westworld se hizo con seis nominaciones a los premios Emmy, incluyendo una victoria para Thandie Newton en el apartado de mejor actriz de reparto, además de sendas nominaciones para Wright y Harris.

Westworld también es famosa por sus campañas virales de marketing, que ha incluido códigos, mensajes ocultos y pistas en tráilers, subreddits y las redes sociales. (El marketing de la temporada 2 le supuso a la serie una nominación al Webby a la mejor campaña integrada).

La segunda temporada está disponible en 4K Blu-ray, Blu-ray y DVD, con la inclusión de contenidos adicionales exclusivos para este lanzamiento en formato físico. El juego interactivo de Alexa de la temporada pasada que te permite ser un host o anfitrión ha recibido múltiples nominaciones a los premios Webby de este año.