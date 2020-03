Westworld: Los anfitriones de HBO te seducirán de nuevo en la temporada 3

HBO

No me juzgues demasiado negativamente. Pero en algún momento de la temporada 2 de Westworld perdí el interés por saber qué pasaba con la revolución de anfitriones instigada por Dolores (Evan Rachel Wood); por ver si Maeve (Thandie Newton) se reencontraba o no con su hija; y, básicamente, por continuar sufriendo la historia extraña que se traía entre manos William (Ed Harris).

A ver, sigue sin importarme demasiado el Man in Black y considero que Westworld podría haberse librado de él fácilmente, pero por lo demás no tengo ninguna queja sobre los cuatro primeros episodios de la temporada 3 de la serie que HBO me ha permitido ver para escribir esta crítica.

La tercera de Westworld arranca apenas tres meses después de lo acontecido a finales de la segunda. Dolores se ha librado del cuerpo de Charlotte (Tessa Thompson) y vuelve a tener el aspecto de siempre. Pero lo más destacable es en realidad que está en el "mundo real", más allá de los confines del parque de Westworld. No es la única. También lo están Bernard (Jeffrey Wright), viviendo bajo una identidad falsa y acusado de la masacre ocurrida en Westworld; y Charlotte, que hace las veces de presidenta ejecutiva interina de Delos.s

HBO

Por fin podemos ver cómo viven los humanos de Westworld cuando no están de vacaciones en el parque de atracciones. La serie está ambientada en una versiones futuristas de Los Ángeles y San Francisco en 2058, aunque se haya filmado en realidad entre Los Ángeles y Singapur. Hay varias secuencias en las que se alternan imágenes rodadas en Los Ángeles con otras filmadas en el país insular para emular cómo sería ese L.A. futurista.

El mundo real de Westworld está poblado por el uso de unas gafas de realidad virtual que le darían envidia al equipo que desarrolló las Google Glass y que permiten interactuar con hologramas que parece que realmente están ante ti. Hay robots para el trabajo de construcción que ponen en ridículo a los de los de Boston Dynamics. Vehículos completamente autónomos, que conviven con otros que todavía se conducen. Teléfonos inteligentes bastante parecidos a los actuales (y un poco decepcionantes en realidad, nada plegable o con tapita). Y todos los humanos están continuamente conectados con una especie de auricular inalámbrico muy parecido a cosas como éstas.

Más allá de que finalmente podamos ver ese mundo real, la tercera de Westworld es como una bocanada de aire fresco también por un personaje nuevo interpretado por Aaron Paul (Breaking Bad). Paul tiene un papel de peso e interpreta a Caleb, un ex militar con problemas de dinero para pagar por los cuidados médicos de su madre y que hace trabajillos ilegales que encuentra mediante un app (sí, sigue habiendo apps en 2058). Caleb tiene largas conversaciones (en su cabeza en realidad, pero el espectador puede escucharlas en voz en off) con uno de sus amigos y antiguos compañeros del ejército. Y bueno, ni que decir que todo tiene más sazón con la voz profunda y grave de Aaron Paul.

HBO

La temporada lidia con el afán de Dolores por tratar de asegurar la supervivencia para su especie, además de vengarse de todos aquellos que traten de impedírselo. "Le he hecho daño a tanta gente que no quiero herir a nadie más. A no ser que quieran hacerme daño a mí", dice la anfitriona en el primer episodio de la temporada 3.

Los nuevos episodios también exponen la pugna entre Delos, la empresa propietaria del parque de Westworld, con Incite, una corporación especializada en la recolección de datos y la inteligencia artificial que promete personalizar todo aquello que te rodea para que tengas una experiencia hecha a medida. Algunos de los productos de Incite, como un bot que puede emular la voz y personalidad de un ser humano querido, me han recordado algunos de los mejores momentos de Black Mirror.

En todo caso, no dejes de ver el primer episodio de la temporada hasta el final, final para poder disfrutar de una escena poscréditos que te reencontrará con Maeve en lo que podría ser otro más de los parques de Westworld: un pueblito italiano durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque el pueblo en cuestión se filmara de hecho en la población catalana de Besalú. Y es que ya sabes que en Westworld nada es lo que parece.

La tercera temporada de Westworld tiene ocho episodios y se estrena este 15 de marzo en HBO en Estados Unidos y América Latina. En HBO España se estrena el 16 de marzo.