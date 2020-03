A ver, ¿es Game of Thrones un parque de Westworld?

HBO

Después de ver ese episodio 2 de la tercera de Westworld titulado "The Winter Line" podemos afirmar que en esta nueva temporada, la serie de anfitriones de HBO sigue satisfaciendo. Pero te avisamos que este artículo viene lleno de spoilers, así que si todavía no has visto el último episodio de las desventuras de Maeve (Thandie Newton), Bernard (Jeffrey Wright) y el resto mejor deja esta lectura para otro momento.

El episodio 2 de la temporada 3 de Westworld ha arrancado en lo que parecía un parque de Westworld ambientado en un pueblecito italiano en plena Segunda Guerra Mundial y con Maeve un tanto desorientada. Se ha reencontrado con un Hector (Rodrigo Santoro) igual de apasionado que siempre (además de vivo) pero que no la reconocía. La siempre afilada Maeve ha podido apreciar una serie de otras incongruencias como su pérdida de poder para controlar a otros anfitriones, el hecho de que los técnicos Sylvester (Ptolemy Slocum) y Lutz (Leonardo Nam) tampoco la reconocieran o que el jefe de narrativa y diseño en el parque, Lee (Simon Quarterman), no solo estuviera vivo sino que la adorara más a ella que a sí mismo.

Así que no, el ambientado durante la Segunda Guerra Mundial no sería un parque más de Westworld. Sino una simple simulación con una capacidad de procesamiento limitada. "Si hay algo sobre la naturaleza humana que tengo claro es que vuestra estupidez solo queda sobrepasada por vuestra vagancia", declara Maeve. Falta no le hace. Y es esa vagancia humana por no recrear físicamente y solo virtualmente el mundo de Westworld la que hace sospechar a Maeve sobre las condiciones en las que se encuentra.

Pero en este episodio sí hemos descubierto un mundo nuevo de Westworld al fin y al cabo. Cuando Bernard vuelve al parque se encuentra con un Stubbs (Liam Hemsworth) que lleva semanas malherido y nos enteramos de que el jefe de seguridad de Westworld es de hecho un anfitrión. Bernard ha vuelto a Westworld para tratar de encontrar a Maeve y que ella le ayude a pararle los pies a Dolores (Evan Rachel Wood).

Tratando de encontrarla ambos acaban en el llamado Park 4 de Westworld. Y ahí es donde aparecen los creadores de Game of Thrones, D.B. Weiss y David Benioff, haciendo un cameo e interpretando a dos técnicos. Cuando los vemos por primera vez, el personaje interpretado por Weiss está explicando que ha encontrado un comprador para un anfitrión dragón. El comprador en cuestión sería una start-up en Costa Rica. El personaje interpretado por Benioff quiere saber cómo van a enviar algo de semejantes dimensiones a Costa Rica. "A trozos", responde Weiss y se dispone a trocear el dragón con una sierra eléctrica. Dan ganas de hacer un Drakaris.

El parque de Westworld está cerrado, pero tal como Studds le cuenta a Bernard, los técnicos todavía siguen allí para ver cuándo los echan. De ahí la necesidad de tratar de sacarse un dinero extra vendiendo dragones, imagino.

Bernard y Studds se pasean por un Park 4 lleno de elementos medievales y que casi parece que pudieran ser del parque de Game of Thrones en Westworld. Aunque finalmente veamos que ese Park tiene un look más de feria medieval que de Game of Thrones.

En todo caso, Bernard se conecta al sistema para asegurarse de que nadie se haya metido en su código para corromperlo y acabará decidiendo irse de Westworld con el objetivo de encontrar a Liam Dempsey (John Gallagher Jr.), el cofundador de la empresa de inteligencia artificial Incite. Stubbs es reprogramado por Bernard para protegerlo a toda costa y acompañarlo.

Y mientras tanto Maeve consigue revolucionar lo suficiente las cosas para tratar de hacerse con la perla que contendría toda su consciencia. Hasta que acaba despertando en el mundo real y conociendo a Serac (Vincent Cassel), alguien cuyo negocio es el futuro y que quiere que Maeve lo ayude a derrotar a Dolores.

Todo el mundo parece querer lo mismo en Westworld. Y sin embargo mi mayor duda es esta: si Game of Thrones fuera realmente un mundo de Westworld, ¿quién sería anfitrión consciente, quién anfitrión inconsciente y quién humano?