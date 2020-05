Westworld: Resumen del episodio final de la temporada 3

HBO

La tercera de Westworld ha apuntado hacia la existencia o no del libre albedrío más que nunca en este episodio 8 que ha finalizado la tercera temporada. "Tenemos una elección. He muerto muchas veces pero solo hay un final real. Y ese lo voy a escribir yo misma". Dice la voz de Dolores (Evan Rachel Good) al principio del capítulo.

El episodio arranca recordándonos la muerte de Maeve (Thandie Newton) y Dolores en el capítulo de la semana pasada y con Caleb (Aaron Paul) huyendo hacia Los Ángeles en moto y sin casco. Todo ello mientras William (Ed Harris) amenaza con que ha llegado el momento de "expiar sus pecados". El Man in White le dispara a Studds (Luke Hemsworth) pero Bernard (Jeffrey Wright) se salva gracias a la llegada de las fuerzas del orden. Entre ellas está Lawrence (Clifton Collins Jr.) del parque de Westworld, otra copia de Dolores, con un maletín para Bernard.

Caleb a su vez está siguiendo un destino muy claro. Encuentra una caja en forma de ataúd, cuyo contenido pone: "Propiedad de Delos". Es un nuevo cuerpo de Dolores en cuyo interior Caleb pone su perla de su consciencia. Y aquí es cuando Dolores le cuenta a Caleb que en Delos lo usaron para aprender a programar a los soldados anfitriones de otro de sus parques temáticos. "Hay un motivo por el que te escogí", le dice la anfitriona al humano. "La gente que construyó todo esto lo hizo bajo la asunción que no hay libre albedrío. Se equivocaban. El libre albedrío existe pero es jodidamente difícil", le explica Dolores a un Caleb cada vez más abrumado por la situación.

Serac (Vincent Cassel) a su vez sigue obsesionado por conseguir los datos que tiene Dolores en su mente. Y para ello su mejor baza es Maeve. Mientras Dolores envía a Caleb a tratar de meterse dentro de Incite, ella y Maeve se pelean una vez más. Con lo que no contaba Dolores es con Charlotte (Tessa Thompson), que mientras trabajaba en Delos se aseguró de que podía controlar a Dolores. Charlotte todavía está bastante dolida con lo que le pasó a su familia e inmoviliza a Dolores.

Bernard, por su parte, viajando en coche con un Studds herido, hace una parada técnica para hablar con Lauren (Gina Torres), la esposa de Arnold, el humano en el que se basó Ford (Anthony Hopkins) para crear el anfitrión de Bernard y con su mismo físico y recuerdos.

Dolores acaba presa en el interior de Incite. Serac trata de encontrar los datos del Delos Immortality Project que tanto anhela y hace que Rehoboam vaya borrando una a una las memorias de Dolores. Caleb acaba también en manos de los hombres de Serac. Pero Maeve, que ha estado ayudando a Serac hasta ese momento, se da cuenta de que el francés no cumplirá su palabra de reunirla con su hija. También que Serac es simplemente un títere a la merced de Rehoboam. Maeve descubre también que Dolores no tiene la clave en su mente. "No me fío de mí misma con ella, se la di a alguien de quien me fío", le explica Dolores.

Dolores y Maeve tienen una conversación en Westworld en la que Dolores trata de buscar una vez más la alianza con la otra anfitriona. "Nos crearon y sabían lo suficiente de la belleza como para enseñárnosla. Tal vez también puedan encontrarla ellos. Hay fealdad en este mundo, caos. Yo escojo ver la belleza", le explica Dolores en un episodio donde el verbo "escoger" ha sido muy importante.

Finalmente Maeve se torna contra Serac, matando a todos sus hombres e hiriéndolo, y Dolores consigue neutralizar a Rehoboam. Pero la anfitriona parece morir en esa gesta final por liberar el mundo del sistema. Maeve le explica a Caleb que Dolores no lo escogió por su capacidad de violencia, si no por su capacidad de escoger. Y vemos cómo se conocieron realmente cuando Caleb estuvo en el Park 5 de Westworld y no dejó que los soldados que trabajaban con él violaran a las anfitrionas Dolores y Hanaryo (Tao Okamoto). Caleb toma todavía otra decisión, la de ordenarle a Rehoboam que se borre a sí mismo.

A todo esto Bernard ha parado en una especie de motel de carretera con un más que parecido razonable al Bates Motel, mete a un Studds moribundo en una bañera llena de hielo y saca los contenidos del maletín para conectar su mente, consciente de que la clave que estaba buscando Serac la tiene él. Tiene que encontrar la respuesta sobre qué pasa después del final del mundo. Lo que pasa debe ser muy fuerte porque el anfitrión se queda inconsciente tras hacerlo.

Caleb y Maeve salen juntos de Incite, a su alrededor se pueden ver y oír explosiones. Ella le pregunta si está listo porque en el nuevo mundo va a poder ser quien le dé la gana.

Los títulos de crédito aparecen a ritmo de "Brain Damage" de Pink Floyd pero, naturalmente, la tercera temporada de Westworld no termina ahí y siempre queda tiempo para un par de escenas poscréditos.

En la primera William, nuevamente vestido de negro, llega a Delos dispuesto a salvar el mundo. Mata a un agente de seguridad y baja hasta la planta del laboratorio, donde encuentra a Charlotte, que le informa que ya no es Dolores. Un anfitrión del Man in Black aparece de repente y mata al William humano. La buena noticia es que William por fin ha muerto pero parece que la temporada que viene seguiremos teniendo que sufrir su personaje en forma de anfitrión. Bueno, y en Delos están fabricando anfitriones en masa.

La segunda escena poscréditos es un Bernard lleno de polvo, parece que nadie ha limpiado la habitación del Bates Motel en meses, despertando finalmente tras haberse conectado para encontrar una respuesta. Y así terminan las cosas. Pero eso no significa que no estemos llenos de preguntas.

¿Está muerta realmente Dolores? La anfitriona le explicó a Maeve que en realidad todos los anfitriones son copias de ella porque fue la primera anfitriona en funcionar y los demás se crearon a partir de ella. Además Lawrence/Dolores seguiría vivo. Por otro lado, Bernard le ha explicado a Studds que ya no siente la presencia de Dolores como lo había hecho siempre.

Ash y Giggles (y la camiseta de Giggles) han tenido un pequeño papel en este episodio asegurándose de atizar el fuego de la revolución en Los Ángeles. ¿Los veremos la temporada que viene? Imaginamos que encontrarán la forma de unirse a la causa de Maeve y Caleb, que no tenemos muy clara cuál será, pero que suena prometedora.

¿Habrá sobrevivido Serac a las heridas que le causa Maeve? ¿Será Charlotte la mala malísima la temporada que viene?

Y básicamente, ¿qué ha visto Bernard exactamente? ¿Seguirá Studds vivo?