Westworld: Resumen del episodio 7 de la temporada 3

HBO

La tercera de Westworld empieza a llegar a su fin y el episodio 8, que se emite en HBO el próximo 3 de mayo, será el último de esta temporada. Por suerte ya sabemos que sí habrá temporada 4 de la serie de anfitriones sublevados. Pero por ahora vamos a hablar de este séptimo episodio en el que han vuelto Caleb (Aaron Paul) y Dolores (Evan Rachel Wood) e incluso hemos vivido un momento, breve, en el que Westworld ha vuelto a parecer un western.

El séptimo, que se titula "Passed Pawn", arranca en Yakarta. Musashi/Dolores (Hiroyuki Sanada) recibe una llamada de Charlotte/Dolores (Tessa Thompson) que claramente ha sobrevivido a las quemaduras de tercer grado del episodio anterior. "Prepárate. Hay caos en las calles", le advierte Charlotte. Añadiendo que recuerde que el plan de Dolores para ambos es que mueran.

Pero Musashi no llega a tiempo a prepararse y es que Maeve (Thandie Newton), que la semana pasada le exigió a Serac (Vincent Cassel) más ayuda, le ha enviado a Musashi a sus aliadas Clementine (Angela Sarafyan) y Hanaryo (Tao Okamoto). Y ellas se cargan esa copia de Dolores. Recordemos que Hector (Rodrigo Santoro) debía formar parte también de esta ayuda de Maeve pero Charlotte destruyó su perla en el episodio pasado.

Mientras tanto, Caleb y Dolores están en Sonora, México. Él quiere saber cuáles son los planes de la anfitriona y qué tipo de revolución se lleva entre manos. Dolores quería un lugar en el que pudieran vivir los suyos, pero los suyos se han extinguido por culpa de Serac. "La gente todavía tiene una oportunidad. Necesitarán que alguien los lidere", le dice Dolores a Caleb.

HBO

Este episodio 7 de la temporada 3 de Westworld ha echado luz sobre el pasado de Caleb y hemos vuelto a ver los personajes de la doctora Greene (Bahia Haifi) y de Whitman (Enrico Colantoni) que fueron presentados brevemente durante el episodio 5 como parte de los recuerdos del veterano de guerra. Después de haber estado sometido a sesiones de terapia de reacondicionamiento y con gafas de realidad virtual con la doctora Greene, Caleb estaba convencido de haber estado sirviendo en Crimea. Les tendieron una emboscada a él y a su equipo y la mayor parte murió. Él y su amigo y compañero Francis (Kid Cudi) atraparon al líder de un grupo de insurgentes, Whitman, pero finalmente el líder insurgente y Francis acabaron muertos sin que Caleb pudiera evitarlo. O esto es lo que él creía que pasó.

Caleb se va dando cuenta poco a poco que, bajo los efectos de la droga desarrollada por Incite Limbics, los límites de la realidad de desdibujan y las emociones se sienten en menor intensidad. Caleb estuvo regulando el crimen mediante el app Rico. Con su amigo Francis, que no murió en la guerra, recibieron el encargo de atrapar a Whitman, que en realidad pertenecía a la farmacéutica que desarrolló Limbics. El sistema, que siempre está escuchando, se dio cuenta de que Caleb había dejado que Whitman le hablara y le diera toda esa información y se asegura de atar cabos sueltos. Confunde a Caleb de manera que acabe matando a Whitman y a Francis.

De todo ello se va dando cuenta Caleb poco a poco en el lugar de Sonora donde está Solomon, la versión anterior de Rehoboam, y donde está el centro "médico" en el que le practicaron esa terapia de reacondicionamiento. Dolores nos cuenta que el hermano de Serac, Jean Mi (Paul Cooper), era esquizofrénico y Solomon heredó algunas de sus características. Cuando Caleb y Dolores encuentran a Solomon, el sistema de inteligencia artificial les explica que Caleb fue uno de los primeros pacientes de la terapia de reacondicionamiento. Aquellos para los que no funcionaba se declaraban muertos. En el caso de Caleb la terapia funcionó. La idea de la terapia era reprogramar a los humanos como si fueran anfitriones, una idea de Serac.

Si te parece que te estoy contando muchas cosas difíciles de seguir es porque este episodio está mucho más lleno que otros de narración expositiva. Queda poco para que termine la temporada y varias piezas deben encajar antes de que lo haga.

Mientras Caleb se enfrenta a su pasado, Dolores presiente a Maeve, que ha llegado a encargarse de ella. Dolores quiere que Solomon le dé a Caleb una estrategia, una nueva historia para los humanos, mientras ella se va a luchar con Maeve. Y aquí da inicio una batalla entre Maeve y Dolores, ambas perfectamente vestidas de negro, en la que no hay una clara vencedora.

Paralelamente Studds (Luke Hemsworth) y Bernard (Jeffrey Wright) siguen también en Sonora, en el hospital mental en el que se encuentra William (Ed Harris). Le explican al Man in Black convertido en Man in White que Charlotte lo infectó con un virus que le permitió a Dolores meterse en el sistema del laboratorio de ese lugar. Ese virus fue lo que Charlotte le inyectó a William en el episodio 4 y la proteína desconocida que le detectaron en la sangre en el episodio 6. Según el sistema, además, William está muerto. William, que ha tenido una revelación, dice lamentar haber ayudado a construir a los anfitriones y advierte a Studds y Bernard que los matara si no lo matan ellos a él antes.

El episodio termina con Solomon habiendo acabado de preparar una estrategia para la revolución que tiene que llevar a cabo Caleb justo antes de que Dolores desactive el sistema quitándose de en medio a sí misma y a Maeve.

"Dolores fue hecha con una sensibilidad poética. No destruirá a la humanidad. Él sí lo hará", Bernard le dice a Studds, explicándole que deben encontrar a Caleb. Pero William se ha hecho con un arma y es tan insoportable como siempre. Quiere destruirlos.