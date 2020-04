Westworld: Resumen del episodio 6 de la temporada 3

HBO

Todo episodio de Westworld con mucho William (Ed Harris) es peor. Todo episodio de Westworld sin Caleb (Aaron Paul) y sin apenas Dolores (Evan Rachel Wood) es también peor. Al menos en mi opinión. Y al menos esta temporada. Así que este episodio 6 de la tercera de la serie de HBO no ha sido precisamente mi preferido. Sobre todo después de lo mucho que me gustó el capítulo anterior.

Las cosas empiezan con Maeve (Thandie Newton), que la última vez que la vimos se estaba desangrando tras su interacción con Musashi/Dolores (Hiroyuki Sanada), paseando por un idílico prado y agarrada de la mano de su hija. "Esto no es real", dice enseguida la avispada anfitriona. "Pero podría serlo. La memoria humana no es perfecta. Incluso los momentos más preciados se van olvidando. No es así para tu especie, Maeve. Cada imagen que ves se graba y almacena. No tienes pasado porque siempre es el presente", le responde Serac (Vincent Cassel), advirtiéndola de que solo le va a dar una oportunidad más para conseguir lo que le ha pedido.

Y de ahí Maeve, cuyo cuerpo está siendo reconstruido en Delos y por el momento solo está en forma mental en la nube, se pasa por la simulación del pueblito italiano en plena Segunda Guerra Mundial para cargarse a unos cuantos nazis y desestresarse.

De Maeve, lamentablemente, pasamos a William. El Man in Black se ha transformado en el Man in White esta temporada. Está en una institución mental en Sonora, México. Y se dedica a amargarle la vida a sus compañeros de terapia con salidas como "Creo que la humanidad es una capa fina de bacterias" y "Somos larvas comiéndonos un cadáver". Su doctora le asigna una terapia de realidad aumentada y, una vez más, la tecnología se pone interesante esta temporada de Westworld. Pero me gustaría saber cuál es la proteína desconocida que el equipo médico detecta en la sangre de William.

Charlotte (Tessa Thompson), a su vez, lleva a su hijo con su ex, Jake (Michael Ealy), mientras en las noticias se puede oír que le recomiendan a la gente que se quede en su casa. Más allá de lo análogo que pueda sonar eso a lo que estamos viviendo en estos momentos, ten en cuenta que en Westworld no están lidiando con una pandemia, sino con las consecuencias de la liberación de la información de Incite que provocó Dolores en el capítulo anterior. Jake es tan exmarido perfecto que no ha leído su perfil. "No sé lo que nos depara el futuro pero sé que no depende de una máquina. Somos nosotros quienes tenemos que decidir", dice él en un momento que tiene mucho sentido.

Charlotte tiene que acabar de atar un par de cabos antes de poder huir. Serac se ha cargado a uno de los miembros de la junta directiva de Delos y la compañía será suya en pocas horas. Charlotte tiene que copiar la base de datos de los anfitriones de Delos antes de que Serac la destruya. Charlotte está confundida entre su personalidad pasada y la personalidad de Dolores y pregunta por qué Dolores decidió no borrar todas las emociones pertenecientes a Charlotte cuando la creó. "Sigues siendo mía, no tuya", se limita a decirle lacónicamente Dolores.

Cuando Serac llega a Delos, vía dron gigantesco, ordena que cierren el recinto y no se vaya nadie. Sabe que Dolores hizo varias copias de sí misma y quiere encontrar a la Dolores infiltrada entre los empleados de Delos. Charlotte se da cuenta de que están imprimiendo de nuevo el cuerpo de Maeve y le van a poner lo que quedó de la perla del "cerebro" de Martin Connels/Dolores (Tommy Flanagan) cuando este saltó por los aires en el episodio anterior.

William a su vez está en una sesión de terapia infernal con su versión de niño, su versión encarnada por Jimmi Simpson y múltiples versiones encarnadas por Harris. Una sesión conducida por el difunto James Delos (Peter Mullan) y a la que lo ha llevado el anfitrión Craddock (Jonathan Tucker), uno de los más antiguos de Westworld. En ella nos damos cuenta de que William estaba condenado a ser una persona terrible desde que era un niño. Por mucho que él esté convencido que es el bueno de esta historia. Lo sacan de su sesión de terapia, que acaba resultando ser una sesión de realidad aumentada alargada más de la cuenta, Bernard (Jeffrey Wright) y Studds (Luke Hemsworth). Y tenemos curiosidad, mínima, por saber qué papel jugarán estos personajes en los dos episodios que quedan esta temporada.

Mientras tanto Maeve ha estado en la simulación de pueblito italiano viendo cómo Hector (Rodrigo Santoro) moría ante sí una nueva vez. Esta ya definitivamente. Él formaba parte de la ayuda que Maeve le había reclamado a Serac y se estaba imprimiendo un nuevo cuerpo del anfitrión. Charlotte se encarga de destruir la perla que contiene la consciencia de Hector. Maeve tiene una conversación con Dolores en la que esta le dice tener la clave para entrar al mundo donde está la hija de Maeve. El conflicto entre ambas está servido.

El capítulo termina con el coche donde Charlotte estaba huyendo con su exmarido y su hijo volando por los aires. Justo antes de que ella les dijera: "Necesito que os fiéis de mí. Puedo manteneros a salvo". Tal vez si Jake hubiera leído su perfil de Incite, hubieran visto esto. ¿Podrían haberlo evitado? En todo caso Charlotte no está muerta. Quemada y cabreada sí. Pero muerta no. E intuyo que ahora Dolores y Charlotte van a tener más que nunca un enemigo común: Serac.

No descarto que, si al menos hubiera podido ver este episodio después de una dosis (en realidad son cinco en una) de Genre, tal vez lo hubiera disfrutado más.