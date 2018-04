HBO

Empecemos con las admisiones: a diferencia de algunos de mis colegas de la redacción de CNET (y del universo de adictos a la cultura popular en general), la primera temporada de Westworld no fue precisamente mi serie favorita o mi obsesión catódica del momento. Más bien se trató de una serie que me sentí obligada a ver por motivos profesionales.

Reseña o crítica

Pero he de decir que la segunda temporada de Westworld -- o los 5 episodios que HBO ha puesto a mi disposición para escribir esta crítica -- me han gustado bastante. Por un lado tengo la sensación de que el modelo maratoniano que permite consumir varios episodios en pocos días le va muy bien a esta serie. La fórmula de Netflix es perfecta para este drama de HBO, que prefiere estrenar un episodio nuevo cada semana. La complejidad de las tramas, multitud de líneas cronológicas y narrativas y cantidad de mensajes ocultos que contiene esta serie hacen que sea perfecta para consumirse en un periodo breve de tiempo. Al menos para una espectadora tendiente a olvidar nombres como Delos, Sweetwater y Hombre de Negro, como yo.

El segundo motivo por el que creo que Westworld me está convenciendo más este año son sus mujeres. Los títulos de crédito de la serie arrancan con el nombre de Evan Rachel Wood (Dolores) primero, a continuación vemos el de Thandie Newton (Maeve). Ambas tienen personajes más protagonistas y líderes esta temporada. No son las únicas. Tessa Thompson recupera a la Charlotte que conocimos a finales de la temporada pasada y veremos hasta qué punto es despiadada o no esta mujer de negocios y ejecutiva de Delos.

No sólo eso, casi como queriendo marcar las diferencias con la temporada pasada, por el momento no he visto ni un sólo desnudo femenino. Y en cambio el primer episodio de la temporada 2 contaba con un desnudo masculino completo. Parece que HBO y Westworld se están aplicando la fórmula correctora de Game of Thrones.

Y sí, la serie sigue cargada de filosofía existencial sobre lo que implica o no ser humano. "¿Qué es real?", pregunta Dolores durante el primer episodio de la temporada 2. "Aquello que no se puede reemplazar", le responde Bernard o tal vez Arnold, en todo caso interpretado por Jeffrey Wright. Ella no acaba de estar convencida. Seguramente tú tampoco lo estés. Y es que vas a dudar de todo lo que creías que ya sabías sobre Westworld. Vas a sospechar sobre quién es un anfitrión y quién es un invitado. No vas a poder dejar de seguir formándote nuevas teorías. Y me temo que esta temporada pueda terminar con incluso más preguntas de las que nos dejó la pasada.

Una segunda temporada que también ofrece una visión más grande del parque de Westworld (sí, vas a ver nuevas secciones más allá del Oeste); que te hará sentir aun más como un androide anfitrión (igual que ellos, tú tampoco sabes cómo es el mundo que hay más allá del parque de Westworld en Westworld); y que sigue jugando con las líneas cronológicas múltiples y difíciles de ordenar.

HBO

"¿Es esto ahora?", dice Bernard (Jeffrey Wright) durante un momento especialmente confuso para él de esta segunda temporada, haciéndose eco de las muchas dudas que acechan al espectador tratando de ordenar la cronología de Westworld. "No puedo distinguir si esto es ahora o entonces", dice también Bernard en otro momento de la serie, que en realidad no nos atrevemos a afirmar si es anterior o posterior a la otra cita de Bernard. Los guionistas de Westworld están especialmente meta este año.

Y si todo esto no te parecen suficientes motivos por los que volver a engancharte a la serie de ciencia ficción de HBO, naturalmente siempre puedes hacerlo por su banda sonora. El compositor Ramin Djawadi -- al que también le debemos la música original de Game of Thrones y temas tan definitorios como este -- vuelve a encargarse de las partituras. Y entre la selección de temas no originales, vas a poder escuchar "Play with Fire" de los Stones, "Do the Strand" de Roxy Music, además de escuchar una nueva versión instrumental de "Paint it Black".

Elenco o reparto

Evan Rachel Wood vuelve como Dolores. También repiten Thandie Newton (Maeve), Ed Harris (Hombre de Negro), Jeffrey Wright (creemos que Bernard, pero tal vez también Arnold), James Marsden (Teddy), Tessa Thompson (Charlotte), Jimmi Simpson (William), Rodrigo Santoro (Héctor), Simon Quarterman (Lee), Luke Hemsworth (Ashley) y Talulah Riley (Angela).

Katja Herbers interpreta a Grace, un personaje nuevo que conocerás en el tercer episodio y que tiene todas las características para contribuir al elenco femenino fuerte e interesante.

Gustaf Skarsgård y Fares Fares también se incorporan esta temporada.

Oh, y HBO nos ha pedido que no develemos el casting de un cameo en el segundo episodio de la serie. Sólo diremos que los fans de Breaking Bad van a estar muy contentos.

Sinopsis

Nos encantaría poder explicarte qué va a pasar en la segunda temporada pero basta decir que tratar de hacerlo es... complicado (las diferentes líneas cronológicas siguen imperando y no se sabe qué viene antes y qué después) y además no queremos arruinarte el placer de ir descubriendo y desgranando Westworld poco a poco. Sí te diremos que necesitarás tener claro cómo quedaron las cosas la temporada pasada para poder hacer encajar las piezas y personajes expuestos en esta segunda. También que Westworld es una serie a la que le sienta bien el binge-watching. Si puedes, mira más de un episodio a la vez.

Tráiler

Este es el tráiler de la temporada 2 de Westworld que HBO ha lanzado, a ritmo del icónico "Heart-Shaped Box" de Nirvana pero versionado instrumentalmente aquí por Ramin Djawadi, el compositor de la banda sonora de Westworld y Game of Thrones.

Fechas de estreno

La segunda temporada de Westworld tiene 10 episodios y se estrena en HBO el 22 de abril en Estados Unidos y América Latina. La serie se podrá ver en HBO en España a partir del 23 de abril.

No te pierdas toda nuestra cobertura sobre cine y series en la sección de cultura popular de CNET en Español.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.