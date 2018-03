Cuando HBO interrumpió todos sus canales en horario estelar el miércoles para transmitir un teaser del nuevo tráiler de la serie de ciencia ficción Westworld, sabíamos que algo especial estaba en ciernes. Y ahora un tráiler completo está disponible para que te des un banquete visual (y auditivo, por la versión que hace el compositor Ramin Djawadi de la canción Heart-Shaped Box de Nirvana).

Luce como que esta segunda temporada será más espeluznante y aterradora que la anterior. Aparecen unos enormes robots anfitriones sin rostro; Dolores vestida no solo con un revólver sino con un traje moderno en blanco y negro (no, ignoro todavía porque esta imagen me resulta inquietante); un joven William vestido de negro (me intriga cómo se hará la transición en la historia de este personaje); y algunas frases que me ponen la piel de gallina no importa cuántas veces haya visto el tráiler.

¿Les gustó? Bien, pues es hora de pasar a los momentos estelares del avance.

¿Ese es Bernarnold o Arnold? ¿Él está en una nueva línea de tiempo o en la vieja línea de tiempo con Dolores? (De lo que, hay que admitirlo, nada sabemos todavía). Hay indicios que sugieren que podría tratarse del tiempo "actual", pero la edición del tráiler podría estar jugándonos una pasada.

Dolores le recuerda a Bernarold o a un sujeto arrodillado que él ignoró completamente "el precio que tendrías que pagar si hubiera un ajuste de cuentas". Y, señores, parece que ese momento ha llegado.

Maeve y Dolores, por supuesto, son el centro de atención en el tráiler, pero es la imagen de Teddy apuntando con una pistola a Stubbs la que me pone los nervios de punta. (Hablando de quienes no han muerto, ¿dónde está Elsie?).

Esa toma del monstruoso anfitrión sin rostro que lanza a un humano en el pozo de líquido blanco es perfecta. Un anfitrión anónimo y sin rostro que destruye lo que se ha forjado en el parque.

¿Cuánto quieren apostar a que esta pequeña gema está conectada directamente con Delos y sus terribles términos de servicio?

HBO

Hmm, así que nos preguntamos si acaso estos no son órganos internos al momento de ser elaborados por los robots anfitriones. ¯\_(ツ)_/¯

Y aquí el avance revela que hay muchos Bernarnolds en el depósito.

HBO

¿Esa no es Maeve vestida con un kimono?

Al final, Bernarnold pronuncia en voz alta lo que todos hemos pensado a lo largo del tráiler: "Me asustas a veces, Dolores". Su respuesta en un tono perfecto: "¿Por qué demonios te sentirías asustado de mí?"

La segunda temporada de Westworld se estrena el 22 de abril en HBO de EE.UU., Latinoamérica y España.

