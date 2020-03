Los crossovers más famosos de la TV

Suele pensarse que los crossovers -- cruce de personajes de obras diferentes -- son más comunes en la literatura y el cine que en la TV. Pero un repaso a los ejemplos más notables revela que no es así. Recién esta semana causó sensación el cameo de un dragón y de los creadores del show Game of Thrones en el segundo episodio de la temporada 3 de la serie Westworld.

Lo interesante de un crossover es que plantea que dos series televisivas distintas suceden en el mismo universo. El ejemplo más notable es el llamado Arrowverse, que conecta a siete series basadas en superhéroes de DC Comics y producidas por Greg Berlanti para el canal The CW. Se llama así pues el show que originó este universo es Arrow (2012-2020) e incluye también a The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Black Lightning, Batwoman y Superman & Lois.

En Netflix los superhéroes de Marvel se cruzaban con frecuencia entre sí en sus series, bien a través de personajes secundarios como la enfermera Claire Temple (Rosario Dawson) y la abogada Jeri Hogarth (Carrie-Anne Moss) y, finalmente, a través de su serie evento The Defenders (2017), que reunió a Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage.

En el caso del canal The CW, su evento crossover en diciembre de 2019 y enero de 2020 fue una saga de cinco episodios consecutivos titulados Crisis on Infinite Earths, que reunió a superhéroes de distintos shows, al estilo de la Infinity Saga de Marvel, pero en una escala televisiva.

Pero también hay crossovers que no comparten productores, sino solo el canal que emite las series que se cruzan. Este fue el caso del episodio The Simpsons Guy de la serie Family Guy, transmitido en 2014. En este capítulo especial la familia Griffin viaja a Springfield y conoce a la familia Simpson.

Otros crossovers se dan entre personajes que comparten un mismo creador. Un ejemplo notable es el capítulo titulado El disfraz, el antifaz y algo más (1974) del show televisivo mexicano El Chapulín Colorado, que reunió a personajes creados por el comediante Chespirito (Roberto Gómez Bolaños): El Chavo del 8, El Chómpiras, el Dr. Chapatín, Quico, Peterete y La Chilindrina, entre otros.

También se han producido crossovers entre shows de una misma franquicia, como fue el caso de las series CSI: Las Vegas, CSI: Miami y CSI: New York, en una trilogía de episodios en 2009 en la que el personaje interpretado por Laurence Fishburne, jefe del departamento de ciencias forenses de Las Vegas, viaja a Miami y a Nueva York tras la pista de una joven desaparecida, lo que lo conduce a conocer a sus colegas de Miami (David Caruso) y Nueva York (Gary Sinise). Tres series en una.

En este mismo espíritu se dio un crossover en tres oportunidades entre las series creadas por el productor Dick Wolf: Chicago Fire, Chicago P.D. y Chicago Justice.

Estos cruces recientes entre series incluyen dos episodios especiales que reunieron a los elencos de las series Hawaii Five-0 y NCIS: Los Angeles, emitidos por CBS en 2012. Nota de redacción: La corporación CBS incluye a CBS Interactive, de la que forman parte CNET y CNET en Español.

También se recuerdan los cruces en 2018 entre Scandal y How to Get Away with Murder, ambas producidas por Shonda Rhimes; en 1995 entre Friends y Mad About You; en 1986 entre Magnum P.I. y Murder, She Wrote (increíble, ¿no?); en 2011 entre Community y Cougar Town; en 2016 entre Bones y Sleepy Hollow; y los recurrentes encuentros entre personajes de las comedias Everybody Loves Raymond y King of Queens.

De los ejemplos pioneros de crossovers está el cruce entre las series Batman y The Green Hornet en 1966. El Avispón Verde (Van Williams) y Kato (Bruce Lee) participaron en cuatro episodios de Batman y el dúo dinámico figuró en un capítulo de The Green Hornet. Eran dos shows muy distintos entre sí, por lo que su cruce respondió más a una campaña mercadeo que a imperativos dramáticos.

Una forma frecuente de crossovers televisivos es entre las series originales y sus spinoffs. Ejemplos memorables incluyen The Walking Dead y su derivada Fear the Walking Dead, en la que ahora es regular el personaje de Morgan (Lennie James); Buffy the Vampire Slayer y Angel; Law & Order y Law & Order: SVU; Xena: The Warrior Princess y Hercules; y el cruce en 2011 entre la serie inglesa The Office, con Rick Gervais, y su versión estadounidense protagonizada por Steve Carell.

En estos casos, el cruce luce natural y orgánico. Pero la TV estadounidense también ostenta ejemplos curiosos y único, como en 2018 cuando la serie con actores Supernatural (2005-) transmitió un episodio animado titulado Scoobynatural, en el que los protagonistas resuelven un caso con los personajes de la serie Scooby-Doo.

Hay más ejemplos en la historia de la TV, lo que confirma que la aparición de un dragón de Game of Thrones en Westworld es más que un chiste interno de HBO; es, en realidad, parte de una gran tradición televisiva.