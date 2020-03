HBO

"Eres una criatura de belleza y poder", le dice Dolores (Evan Rachel Wood) a Charlotte (Tessa Thompson) al inicio del tercer episodio de la temporada 3 de Westworld. "Recuerda quién eres". Quién es Charlotte exactamente es la gran incógnita de este episodio. "¿Por qué no puedo ser yo misma, como tú?", le pregunta Charlotte a Dolores.

Un episodio en el que vemos a Charlotte de nuevo en Delos. La Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia, en España, hace las veces de la sede de la compañía en San Francisco. Charlotte, presidenta ejecutiva en funciones, está muy fumadora en esta nueva temporada. Algo que nos ha llevado a recordar a la última ejecutiva de Delos dada al tabaco: Theresa Cullen. Y una de las pistas que parece lanzar este episodio sobre la identidad del personaje interpretado por Tessa Thompson. Pero dudamos que esa sea la clave de este enigma.

Mientras tanto, una entidad desconocida, mediante cientos de otras corporaciones, ha comprado el 38 por ciento de las acciones de Delos haciéndose con el control mayoritario y provocando que Charlotte se autolesione un poco al enterarse. Serac (Vincent Cassel) está detrás de esa compra y encima hay un infiltrado dentro de Delos.

HBO

Conocemos a Jake (Michael Ealy) y a Nathan, el ex marido e hijo de Charlotte respectivamente, y con ellos ella parece recordar brevemente a la verdadera Charlotte oculta en algún lugar remoto de su mente. Ver el video de despedida que le dejó a su hijo la noche de la matanza en Westworld, convencida de que iba a morir, hace que la anfitriona de reciente creación se reencuentre con la personalidad más oscura de Charlotte. "Me has recordado lo que significa ser yo", le dice Charlotte a un pederasta que habría tratado de hacerse amigo de Nathan.

Pero la pregunta sigue siendo: ¿si Charlotte no es Charlotte quién es realmente la supuesta aliada de Dolores? ¿Se puede fiar Dolores de ella? Charlotte además resulta ser la espía dentro de Delos. Tiene una reunión con Serac (desde el distanciamiento social que permiten las gafas de realidad virtual de Westworld) en la que él le dice que le tiene que dar aquello que le prometió: los perfiles de todos los invitados del parque de Westworld. Pero esa información está cifrada y la clave para desencriptarla está en la mente de Dolores, por supuesto.

A todo esto Caleb (Aaron Paul) está teniendo problemas por haber ayudado a Dolores y lo interrogan y torturan para tratar de obtener información sobre el paradero de la anfitriona. Ella se encargará de salvarle la vida y lo acaba reclutando para su causa cabreándolo primero al mostrarle que sabe cuál es su peor recuerdo. Y después hablándole del sistema sobre el que se ha construido Incite, Rehoboam, una máquina que tuvo acceso a los datos de todo el mundo antes de que hubiera leyes de privacidad. "Cada compra, búsqueda de trabajo, visita médica, elección romántica, llamada, mensaje de texto", le explica Dolores a Caleb, sobre este sistema que habría creado un mundo espejo del de Westworld y en el que hay compuestos de humanos reales y aquello en lo que podrán convertirse.

"Eres la primera cosa real que me ha sucedido en mucho tiempo", le dice Caleb a Dolores cuando ella lo lleva al lugar donde está previsto que él se suicide en unos años. Y es así donde empieza su hermosa amistad. Dolores puede contar con él como aliado.

Puedes leer nuestro recap sobre el episodio 2 de la temporada 3 de Westworld con crossover de Game of Thrones aquí.