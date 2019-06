West Side Story: Primera imagen del musical que dirige Steven Spielberg

20th Century Fox/Disney

De todos los géneros del cine, el musical es el que menos identifica al director Steven Spielberg (salvo la secuencia inicial de Indiana Jones and the Temple of Doom, en 1984). De allí que haya interés por conocer su propuesta para la nueva versión de West Side Story, a estrenarse en 2020, y de la Twentieth Century Fox dio a conocer la primera imagen.

Más que basarse en la película homónima de 1961, que obtuvo 10 premios Oscar -- entre ellos, mejor filme -- la nueva West Side Story adapta el musical original de Broadway de 1957, escrito por Arthur Laurents con música de Leonard Bernstein y letras de Stephen Sondheim. Es, por tanto, no tanto un remake como una nueva adaptación.

La película tiene como guionista a Tony Kushner (Lincoln) y como coreógrafo de las escenas musicales al ganador del premio Tony, Justin Peck. La música tendrá como conductor al venezolano Gustavo Dudamel, con arreglos de David Newman.

Los protagonistas son Ansel Elgort (Baby Driver) y la debutante Rachel Zegler, de madre colombiana. La actriz Rita Moreno, quien ganó el Oscar a mejor actriz de reparto en 1962 por la West Side Story original, tendrá una participación en la nueva versión y se desempeña como productora ejecutiva del filme.

Inspirada en la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare, West Side Story cuenta la historia de amor de dos jóvenes en medio de una guerra entre dos pandillas rivales en la Nueva York de 1957: los Jets, una pandilla de muchachos blancos, de la que es amigo Tony (Ansel Elgort); y los Sharks, de origen puertorriqueño, cuyo líder es el hermano mayor de María (Rachel Zegler). Tony y María serán los amantes trágicos del filme.

Producida por Twentieth Century Fox y distribuida en Estados Unidos bajo el sello Disney, la nueva versión de West Side Story se estrena en cines el 18 de diciembre de 2020.