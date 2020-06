Waze se reinventa y añade nuevos estados de ánimo y avatares

Waze

La aplicación de tráfico y navegación Waze anunció el 29 de junio su rediseño, el cual incluye nuevos estados de ánimo y avatares para los usuarios.

Jake Shaw, jefe de creatividad de Waze, dijo que el rediseño de la marca se creó tomando en cuenta los comentarios de la comunidad de usuarios, y tras realizar estudios la compañía concluyó que "necesitábamos construir sobre elementos que siempre han sido parte de la marca, brindando consistencia y simplicidad, y necesitamos dar a nuestra comunidad más caminos para expresarse a través de la marca".

Entre los cambios que destacan dentro del rediseño, Waze utilizará no un color como muchas marcas tech, sino una paleta variada de colores dentro de la aplicación, el sitio Web y en sus redes sociales. "No estábamos interesados en ser una marca de tecnología limpia, minimalista y 'elevada' porque no solo se trata de tecnología. Tenemos a la comunidad con nosotros", dijo Shaw en un comunicado de prensa.

Waze también aumentó el catálogo de estados de ánimo (Mood), que estará compuesto en un inicio por 30 nuevos estados de ánimo. Según Waze estos moods "capturan las emociones con más claridad e hilaridad que nunca: ya sea feliz, aventurero, zombie o cualquier otra emoción, hay un Mood para ti".

Un estudio realizado en 2018 creado por la firma de análisis Statista indicó que Google Maps era la aplicación más popular de navegación, con 154.4 millones de usuarios mensuales, seguido por Waze, con 25.6 millones de usuarios mensuales, y Apple Maps con 23.3 millones de usuarios diarios.