Waze Carpool llega a México con promociones para choferes y pasajeros

Waze Carpool, el servicio para compartir autos entre usuarios con destinos similares, ha llegado a México.

El servicio de la filial de Google comenzará a operar esta semana a través del app en iOS y Android. Como parte de su llegada, Waze Carpool tendrá promociones para que los viajes sean más económicos para pasajeros y para que los dueños del auto obtengan más dinero.

Si bien el servicio de Carpool es parte de Waze, necesitas de una aplicación especial para ser partícipe. La aplicación homónima al servicio es gratis y está disponible para iOS y Android; necesitas tener una cuenta en el servicio, esto como parte de la seguridad del servicio.

Los usuarios de Waze podrán verificar el destino del auto, así como revisar la información de las personas en redes sociales y generar más confianza entre ellos. La tarifa del trayecto se dividirá equitativamente entre todos los usuarios que comparten el mismo viaje.

Como parte de su llegada a México, cada viaje en Waze Carpool costará 10 pesos (unos US$0.50) durante el primer mes. Los conductores recibirán la tarifa normal en ese mismo periodo y que puede llegar a ser hasta 100 pesos (alrededor de US$5) por trayecto. Asimismo, Waze solo permitirá dos viajes por día.

