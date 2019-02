Renault y Nissan podrían aliarse con Waymo para crear taxis autónomos: reporte

Waymo es uno de los líderes en el desarrollo de vehículos autónomos por lo que tiene sentido que las otras automotrices quieran asociarse con la filial de Google. La más reciente fabricante en mostrar su interés es supuestamente Renault -- y Nissan y Mitsubishi.

Una alianza compuesta de Renault, Nissan y Mitsubishi podría pronto anunciar una colaboración con Waymo con respecto a los carros autónomos, reportó Nikkei Asian Review, citando fuentes con conocimiento del asunto. Según el reportaje, ambas partes siguen en pláticas pero podrían dar a conocer algo esta primavera.

Pero aún estamos en invierno y las compañías involucradas parecen no querer hablar sobre los detalles antes de tiempo. "Este artículo está basado en rumores y especulación", dijo Nick Twork, portavoz de la Alianza, en un email. "No tenemos nada que anunciar". Un portavoz de Waymo no contestó inmediatamente a nuestra solicitud por un comentario.

Según el reporte de Nikkei, las dos entidades trabajarían juntas en un "servicio de movilidad", que es otra manera de decir "un servicio que reemplazaría la posesión convencional de un vehículo". Waymo ya tiene un servicio en la zona de Phoenix, Arizona -- el Waymo One -- por el cual los pasajeros pueden pedir un Chrysler Pacifica autónomo (que tendrá un conductor de seguridad).

Nikkei señala que ambas compañías aportarán algo a la sociedad. La Alianza tiene conexiones en Asia y otras regiones donde Waymo desea expandirse, y Waymo es uno de los líderes en el desarrollo de tecnología autónoma. No sabremos qué forma tomará esta asociación hasta que se anuncie, pero por ahora, no parece ser un trato desigual favoreciendo a una parte más que a la otra.