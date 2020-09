WatchOS 7 tendrá un indicador para lavarte las manos en la era del coronavirus

CNET

Apple dio a conocer en su evento WWDC 2020 una nueva función para los relojes Apple Watch que estará presente en WatchOS 7. Se trata de la detección automática del lavado de manos, que se activará cuando el reloj detecte tanto el movimiento con el sonido del agua corriendo.

La actualización a watchOS 7 llega el 16 de septiembre de 2020.

La empresa explicó que el algoritmo trabajará para colocar un reloj en cuenta atrás que te indicará al menos 20 segundos para que te laves las manos durante el tiempo que los organismos de salud han determinado es el más sano para matar a los virus cuando aplicas jabón al proceso.

Si eres de esos ansiosos que quieres lavarte las manos rápido, el reloj te indicará que aún no has acabado para que continúes lavándote durante el tiempo recomendado. El gran dilema de esta nueva función es que no se espera hasta otoño, cuando llegue de forma oficial, a menos que Apple nos dé una sorpresa y la libere de forma previa.