watchOS 5.2 se actualiza para todos

Apple actualizó el 25 de marzo iOS 12.2 de forma pública después de una temporada en fase beta y aún tenía por actualizar el sistema operativo de su reloj inteligente, el Apple Watch.

Desde el 28 de marzo ya puedes descargar y actualizar a watchOS 5.2 tu dispositivo, y entre algunas de las cosas más interesantes que trae esta actualización, es la posibilidad de habilitar el electrocardiograma en los países europeos, incluido España.

Y es que el electrocardiograma llegó a Estados Unidos en diciembre de 2018, pero el resto de territorios aún no habían podido disfrutarlo.

La actualización ya está disponible en el app Watch del iPhone, así que para poder activarlo tan solo tendrás que ir a General > Actualización del software, descargarla e instalarla desde allí.

Pero además de la nueva opción de electrocardiograma, la actualización incluye nuevas esferas para los Apple Watch Hermès Edition en color rosa, azul para aquellos que tengan un Apple Watch de edición especial.

Además, watchOS 5.2 también corrige errores y mejora la estabilidad de uso. Recuerda que para poder actualizar tu Apple Watch antes tendrás que haber actualizado tu iPhone a iOS 12.2.

