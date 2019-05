Watchmen: HBO muestra nuevo teaser de la serie inspirada en el cómic

Hace unos meses, en enero para ser exactos, HBO nos dio un gran regalo de Reyes Magos.

En una marea de anuncios de estrenos para 2019, el canal de subscripción metió unos segundos de Watchmen. Y este 8 de mayo nos dio una muestra de cómo será la adaptación de la obra de culto creada por Alan Moore, Dave Gibbons y John Higgins. El teaser lo podemos ver a continuación:

Como se sabe, la novela gráfica de 1987 tuvo una versión cinematográfica en 2009. Zack Snyder fue el encargado de llevar a cabo este difícil proyecto y como era de esperarse, la propuesta dividió al público y a la crítica.

En 2014 se intentó hacer una serie para televisión, pero por detalles poco conocidos, fracasó. Ahora, es oficial que de la mano del showrunner Damon Lindelof (Lost, The Leftovers) podremos ver a los antihéroes luchar de nuevo por la paz mundial y por sus vidas.

Trama, tráilers y fecha de estreno

A falta de un tráiler oficial, tenemos el primer teaser que no explica quiénes son los buenos y los malos, pero aparentemente, un grupo le rinde homenaje a Rorschach, el antihéroe de la obra original. Son los que llevan las máscaras en blanco y negro y ametralladoras pesadas.

Pareciera que se trata de una célula terrorista. Son todos hombres blancos, que tiene una iglesia como sede, lo que podría interpretarse como un guiño al Ku Klux Klan. Recordemos que Rorschach se identificó con la derecha en el cómic. Es probable que sus "seguidores" lleven sus ideales al extremo.

Luego tenemos a los encapuchados amarillos. Son los liderados por Don Johnson (Adrian Veidt). Está por verse si son los agentes que combatirán a los terroristas o si son un grupo paramilitar, una especie de escisión de las fuerzas públicas.

En el teaser también vemos a Ozymandias (Jermey Irons), meditando como lo hace en el cómic tras completar su plan y hablar con el Dr. Manhattan. Finalmente tenemos a Regina King (Angela Bar), a quien vemos enfundándose otra máscara, en un funeral. Ella sería una de las nuevas heroínas de la serie.

Este adelanto, sin embargo, no muestra una fecha de estreno. Se espera que la serie comience lo más rápido posible debido al vacío que dejará Game of Thrones. Pero no es algo oficial.

Entonces, ¿qué es oficial? Empecemos por unas líneas que nos ofrece la biblioteca online de películas, IMDB, sobre la trama: "Una reimaginación moderna, en la que los superhéroes son tratados como proscritos y deben abrazar la nostalgia".

Para comprender estas palabras tenemos que ir a una carta de cinco páginas que escribió Lindelof en su cuenta de Instagram a los fanáticos para esclarecer algunas cosas (aunque realmente oscureció muchas otras).

Sería agotador traducirlo todo, por lo tanto resumimos lo clave. Según esas líneas, no se trata de una secuela, sino de una "remezcla". Como se recordará, en el texto original, los superhéroes, luego de haberle servido al país, son apartados de la sociedad y declarados como "ilegales". Cuando uno de ellos es asesinado, comienza una guerra de conspiraciones.

"No deseamos adaptar las 12 ediciones creadas por el Sr. Moore y el Sr. Gibbons hace 30 años. Estas ediciones son sagradas y no serán reimaginadas, recreadas o reproducidas, es decir, no vamos a cambiar nada del canon de Watchmen. El Comediante murió. Dan y Laurie se apasionaron. Ozymandias salvó al mundo y el Dr. Manhattan huyó tras explotar Rorschach en el frío de la Antártida. Todo eso debe de estar y estará, nada de eso será eliminado", escribió el nuevo creador.

Si dudas de las palabras de Lindelof, pues aquí tienes las de Gibbons, dibujante de la novela original: "Estoy muy emocionado con lo que he visto. Es más que una adaptación o una precuela o una secuela, en el sentido que hay cierta distancia entre la serie que prepara y el Watchmen que dibujé. Lo que está haciendo Damon es muy novedoso y prefiero no decir nada al respecto para que el impacto sea mayor entre los espectadores. Nunca había imaginado que se podía adaptar de esa forma".

Lindelof aparentemente prevé un contexto actual, pero con ciertos paralelismos, pues la era Donald Trump, Theresa May y Vladimir Putin puede ser una evolución de la Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Mijaíl Gorbachov. También se adelantó que habrán "nuevas caras" y "nuevas máscaras que las cubran".

Y es entonces cuando debemos poner el ojo en las siguientes imágenes:

En las placas se lee que estos personajes de máscaras amarillas pertenecen a la policía de Tulsa, lugar que parece sustituir a las locaciones de la obra original (Manhattan, Washington DC, la Antártida y Marte). Igualmente, en los pocos segundos del tráiler, se ven a otros enmascarados: uno dorado y otro rojo, más un tercero que apenas se distingue con traje y sombrero de vaquero.

El tema de las máscaras son importantes porque en la historia original, la llamada Ley Keene prohibe a estos enmascarados, salvo que trabajen para el gobierno, como el Doctor Manhattan y el Comediante (que sería asesinado). Y además, no queda claro si en la nueva serie alguno de estos hombres es una evolución-reinvernsión de Rorschach, un personaje clave que usa una máscara y en la película inicia la investigación que desarrolla la trama.

La otra presencia clave es la Jeremy Irons en el papel de Ozymandias/Adrian Veidt. Para las generaciones que no conocen la historia, Ozy, es capaz de matar a millones de personas para garantizar la paz mundial, algo parecido a lo que hace Thanos en Avengers.

Dice Irons en breves segundos: "Es solo el comienzo". Entonces es obvio que está tramando algo y es poco probable que sea bueno para la sociedad.

Finalmente, tenemos otro dato para ser positivos sobre la adaptación: la música.

Nada más y nada menos que Trent Reznor y Atticus Ross (Nine Inch Nails), ganadores del Óscar por la banda sonora de The Social Network, son los encargados de musicalizar Watchmen.

"Durante 30 años, hemos sabido cómo se ve Watchmen… ¿pero a qué suena?", escribió Lindelof en Instagram: "Llamé a HBO desde que estaba escribiendo la serie y les rogué que tomarán en cuenta a Trent Reznor y Atticus Ross como compositores, '¡Es rarísimo!', me dijo HBO, 'justo acaban de llamar preguntando por Watchmen'. Su música, desde NIN hasta The Social Network es original, visceral y profundamente emocional".

Reparto

A cuentagotas se conocen los protagonistas de la serie y muy poco de sus papeles. Hasta ahora tenemos a:

Regina King

Don Johnson

Tim Blake Nelson - Looking Glass

Louis Gossett Jr.

Adelaide Clemens

Andrew Howard

Jeremy Irons - Adrian Veidt / Ozymandias

Tom Mison

Frances Fisher

Jacob Ming-Trent

Yahya Abdul-Mateen II

Sara Vickers

Dylan Schombing

Adelynn Spoon

Lily Rose Smith

Jean Smart - Agente Blake

Nota del editor. Cuando se conozcan más detalles de esta historia, actualizaremos este artículo.