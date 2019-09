Watchmen se estrenará el 20 de octubre en HBO

El reloj ya se detuvo y dio la noticia esperada: Watchmen se estrenará en HBO el próximo 20 de octubre.

Durante toda la promoción, en redes sociales y los tráilers se utilizó el "tic toc" de un reloj para alertarnos de la inminente llegada de la serie, que espera convertirse en un éxito mundial, como Game of Thrones.

Este martes 3 de septiembre, HBO envió un boletín de prensa, confirmando la fecha a los medios de comunicación. En la cuenta oficial de Twitter de la serie también se publicó un video en el que se lee la frase "Todo comienza", que simula las manecillas de un reloj en movimiento. Lo podemos ver abajo.

En la novela gráfica de Alan Moore, Dave Gibbons y John Higgins, publicada en 1986, se muestran a unos superhéroes en decadencia, muchos de ellos trabajando a la sombra de la ley. En el nuevo show, se utiliza parte de este argumento para crear una historia original, alejada del producto literario y también de la película que dirigió Zack Snyder en 2009.

"No deseamos adaptar las 12 ediciones creadas por el Sr. Moore y el Sr. Gibbons hace 30 años. Estas ediciones son sagradas y no serán reimaginadas, recreadas o reproducidas, es decir, no vamos a cambiar nada del canon de Watchmen. El Comediante murió. Dan y Laurie se apasionaron. Ozymandias salvó al mundo y el Dr. Manhattan huyó tras explotar Rorschach en el frío de la Antártida. Todo eso debe de estar y estará, nada de eso será eliminado", escribió el encargado de la serie Damon Lindelof (Lost, The Leftovers) en Instagram.

Si quieres saber más de Watchmen, te invitamos a leer el análisis que hicimos en CNET con los caminos que exploraría este producto y sus diferencias con los cómics.

Watchmen es una producción de HBO en asociación con Warner Bros. Televisión. El elenco está conformado por pesos pesados de la industria del entretenimiento, como Regina King (The Leftovers), Don Johnson (Miami Vice), Louis Gossett Jr. (An Officer and a Gentleman) y Jeremy Irons (Reversal of Fortune), entre otros.