WarnerMedia firma un acuerdo con Apple para que distribuya HBO Max

Captura de pantalla por CNET

En la llamada guerra del streaming no hay enemigo pequeño y toda alianza es bienvenida. Según un reporte de Deadline, WarnerMedia anunció que llegó a un acuerdo con Apple para que distribuya su nueva plataforma de streaming HBO Max, que debuta el 27 de mayo en Estados Unidos.

Apple tiene su propia plataforma de streaming, Apple TV Plus. Pero no es obstáculo para los acuerdos de distribución de HBO Max, que ya suscribió alianzas con YouTube y Charter Communications, y que también podría distribuirse con otros servicios de TV por cable que pertenecen a AT&T —propietaria de HBO Max— como DirecTV, AT&T Now y U-verse.

El acuerdo permite que HBO Max esté disponible en dispositivos Apple y esté integrada en la aplicación de Apple TV en el iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV 4K y Apple TV HD. Otra ventaja es que los suscriptores de HBO Max podrán encontrar su programación a través de la sección Watch Now y de una sección exclusiva de HBO Max, que permite hacer búsquedas con el comando de voz Siri.

Con su inicio de operaciones el 27 de mayo, HBO Max se une al competido mundo de las plataformas de streaming junto con Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Quibi y Peacock. Según el reporte de Deadline, WarnerMedia espera llegar a tener de 75 millones a 90 millones de suscriptores a HBO Max para 2025.