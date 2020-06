Warner retrasa dos semanas el estreno de la película Tenet: reporte

Melinda Sue Gordon/Warner Bros. Pictures

Warner Bros. Pictures decidió no correr riesgos y decidió postergar dos semanas el estreno de Tenet, la súper producción dirigida por Christopher Nolan (Interstellar, The Dark Knight, Inception), según publicó The Hollywood Reporter el viernes, 12 de junio.

La fecha establecida originalmente para el lanzamiento en cines de Tenet era el 17 de julio y ahora está fijada para el 31 de julio de 2020. El cambio de fecha busca darle una oportunidad a las salas de cine para que haya el mayor número posible de establecimientos abiertos. En casi todo el mundo, las salas de cine cerraron para acatar las normas de confinamiento impuestas por la pandemia de COVID-19.

Según The Hollywood Reporter, si bien Tenet no estará en salas el 17 de julio, ese día Warner Bros. reestrenará en los cines otra película de Nolan, Inception (2010), para celebrar el décimo aniversario de su lanzamiento.

Del argumento de Tenet solo se sabe que se desarrolla en el mundo del espionaje internacional y que el concepto del flujo del tiempo desempeñan un papel fundamental en la historia.

La película cuenta en su elenco con John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Clémence Poésy, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Dimple Kapadia y Michael Caine.

Tenet se estrena el 31 de julio de 2020 en cines.