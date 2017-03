Agrandar Imagen Warner Bros. Pictures

Hubo una época en el que el concepto de reboot en Hollywood solo era aplicado a viejas series de TV o a películas antiguas, con la idea de hacerlas "apetecibles" a una nueva generación que no conoció las originales.

Pero ahora Hollywood quiere relanzar películas más recientes.

Según reportó el martes el Hollywood Reporter, Warner Bros. planea hacer un remake de The Matrix, la exitosa película de ciencia ficción estrenada en 1999 y que dio origen a una trilogía, completada en 2003.

Lo sorprendente es que, según el reporte, las hermanas Lana y Lilly Wachowski, creadoras de la trilogía original, no participarán en dicho reboot.

Según The Hollywood Reporter, el estudio ha contactado al actor Michael B. Jordan (Creed) con miras a que sea el protagonista del filme, lo cual no estaría lejos de la idea de las hermanas Wachowski, quienes querían inicialmente a Will Smith para el papel de Neo en la película de 1999 (rol que interpretó Keanu Reeves).

El proyecto se encuentra en sus etapas iniciales, pues el guión estaría todavía en su fase de escritura, con Zak Penn a cargo de la tarea. Penn escribió el argumento de la próxima película de Steven Spielberg, Ready Player One (2018) y es conocido en Hollywood por sus guiones para películas de superhéroes, como The Avengers (2012) y X-Men: The Last Stand (2006), entre otras.

Según el mismo reporte, el productor Joel Silver propuso a Warner Bros. una nueva película de la saga original, pero el estudio tuvo dudas debido a la reputación de Silver por pasarse del presupuesto asignado y por su cercanía con las hermanas Wachowski.

La publicación añade que Silver vendió su porcentaje de los derechos de The Matrix a Warner Bros. en 2012 por US$30 millones. Cabe esperar entonces que el estudio se acerque al menos a Lana y Lilly Wachowski para obtener su aprobación.

Esta no sería la primera vez que un estudio decide continuar una franquicia cinematográfica sin la visión y aporte de su creador. Lo hizo Disney con Star Wars: The Force Awakens (2015), en la que no participó George Lucas. Y Columbia Pictures y Warner Bros. hicieron otro tanto con la saga Terminator, de la que han producido tres filmes sin la aportación de su autor, James Cameron.

Según The Hollywood Reporter, Warner ve con buenos ojos la manera en que Disney y Lucasfilm han manejado Star Wars, creando películas independientes dentro de la saga, como Rogue One o el filme sobre el joven Han Solo.

Quizás ese es el futuro que aguarda a The Matrix tras su relanzamiento en los años venideros.

