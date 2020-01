Warner Bros. usará Inteligencia Artificial para elegir cuáles películas hacer

Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures

Warner Bros. no quiere dejar al azar la producción de sus películas (o al talento de sus creativos). Según The Hollywood Reporter, el estudio firmó un contrato para usar un sistema de inteligencia artificial que analiza el potencial de sus proyectos y selecciona aquellas que pueden pasar a la etapa de desarrollo y producción.

"El sistema puede calcular en segundos lo que requería días para un ser humano cuando se trata de la evaluación de un proyecto de cine o el valor de una estrella", dijo Tobias Queisser, fundador de Cinelytic, la startup con sede en Los Ángeles cuyo sistema de gerencia de proyectos impulsado por Inteligencia Artificial será usado por Warner Bros. Pictures.

Pese a lograr un éxito taquillero de US$1,000 millones con Joaquin Phoenix en la película Joker en 2019, WB también tuvo fracasos notables, entre los que se incluyen The Kitchen, Shaft y Godzilla: King of the Monsters.

Y no es el único que está apostando a la Inteligencia Artificial para triunfar en Hollywood. Ingenious Media (Wind River), Productivity Media (The Little Hours) y STX (Playmobil y UglyDolls) firmaron contratos con Cinelytic, que ha estado probando su versión beta por varios años antes de lanzarla en 2019.

Pero este programa de Inteligencia Artifical no necesariamente garantiza un éxito en la taquilla. En cambio, completa las tareas pequeñas que los ejecutivos normalmente tienen que hacer, como calcular mejores parámetros para las decisiones de empaque del proyecto, marketing y distribución; así como cuándo lanzar la película.

El sistema espera ser particularmente útil en los festivales de cine, donde los estudios pujan y ofertan por millones de dólares en las películas con pocas horas para evaluar el potencial del filme. Por ejemplo, New Line pagó US$15 millones por Blinded by the Light en el Festival de Sundance en 2019.

Si esta noticia desencadena tus temores de un inminente apocalipsis robótico, no te preocupes. Los humanos en Hollywood todavía tienen (algunas) licencias creativas.

"La Inteligencia Artificial suena aterradora. Pero en este momento, una IA no puede tomar decisiones creativas", aclaró Queisser. "En lo que es óptima es en calcular números y desglosar grandes conjuntos de datos y mostrar patrones que no serían visibles para los humanos. Pero para la toma de decisiones creativas, aún se necesita experiencia e instinto".