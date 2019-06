Warner Bros. Animation

"Creo haber visto un lindo gatito". "¿Qué hay de nuevo, viejo?". Estas son frases que cualquier persona recordará de los cortos animados Looney Tunes, que Warner Bros. produjo desde 1930 hasta 1969 y que popularizaron en todo el mundo a decenas de personajes, como Bugs Bunny, Porky, Daffy Duck (Pato Lucas), Elmer Fudd, Sylvester y Tweety (Silvestre y Piolín) y el Correcaminos (Road Runner), entre otros.

En 1969 Warner Bros. cerró el estudio de animación que producía Looney Tunes, pero el estudio de animación decidió relanzar estos cortometrajes animados, presentando el miércoles 12 de junio los 10 primeros nuevos cortos en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, en Francia.

Uno de los cortos mostrados, titulado Dynamite Dance y dirigido por David Gemmill, ya está disponible en YouTube para que puedan verlo los fanáticos.

Looney Tunes Cartoons, en esta nueva versión, será protagonizada por los personajes clásicos popularizados por esta serie de dibujos animados. Según Warner Bros. Animation, cada temporada producirá 1,000 minutos de nuevos cortos que será distribuidos en diversas plataformas, incluyendo digital, móvil y TV de señal abierta.

Se trata de un reboot con 200 nuevos episodios, de los que ya hay 30 terminados. Estos no deben confundirse con las series The Looney Tunes Show (2011-2013) y New Looney Tunes (2015-), pues fueron creadas directamente para la TV por cable y que Cartoon Network emite en la actualidad. En estos shows, los personajes clásicos han sido renovados y guardan pocas similitudes con los cortos animados de los años 40 y 50 del siglo pasado.

Warner Bros. Animation no ha revelado por ahora las fechas y las plataformas definitivas en las que podrán verse los nuevos Looney Tunes Cartoons.