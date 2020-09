WandaVision: Mira el primer tráiler de la serie de Marvel en Disney Plus

Marvel Studios

Disney Plus lanzó el domingo, 20 de septiembre, el primer tráiler de WandaVision, la primera serie de Marvel con actores para Disney Plus. El programa, que la pataforma de streaming tiene previsto estrenar a finales de 2020, todavía no tiene fecha precisa de lanzamiento.

El avance confirma que la serie se desarrolla en parte en un mundo alternativo que recrea las comedias televisivas de la década de 1950, una realidad fabricada por los poderes de Scarlet Witch/Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) como manera de traer a la vida a su amado Vision (Paul Bettany), fallecido en el final de Avengers: Infinity War (2018).

El tráiler ofrece el primer vistazo a Mónica Rambeau (Teyonah Parris), famoso personaje de Marvel a quien ya vimos de niña en la película Captain Marvel (2019). En las historietas Rambeau fue la segunda Capitana Marvel y también se le conoce como Photon y Pulsar.

Disney Plus también dio a conocer el nuevo póster oficial de la serie.

La trama de WandaVision conectará directamente y pondrá en movimiento la historia que veremos en la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness, cuyo estreno está previsto para el 25 de marzo de 2022.

El tráiler también revela en una toma a los agentes de S.W.O.R.D. (siglas de Sentient World Observation and Response Department), una agencia de inteligencia que lucha contra el terrorismo y se ocupa de las amenazas extraterrestres para la seguridad mundial. También aparecerá en la serie Loki de Disney Plus.

Además de Olsen, Bettany y Parris, WandaVision incluye en su elenco a Kathryn Hahn, Lana Young, Kat Dennings y Randall Park, entre otros.

WandaVision se estrenará a finales de 2020 en Disney Plus, aunque por ahora Disney no ha dado a conocer el día y mes específico del lanzamiento.