WandaVision: Estreno, tráilers, elenco y todo lo que debes saber

Marvel Studios

La serie WandaVision es una de las propuestas más interesantes y arriesgadas de Marvel en Disney Plus.

Esto se debe a que, por las imágenes y bocetos difundidos del show, pareciera tener la estética y estilo de un sitcom de la TV estadounidense, grabada en un estudio de televisión, recreando escenas cotidianas de la vida conyugal de Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany).

Pareciera una comedia o una sátira mordaz de los hogares de la televisión. Lo interesante es que la trama de la serie -- a estrenarse en diciembre de 2020 en Disney Plus -- conectará directamente con la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2021).

Así que no es una serie más. WandaVision se inserta en el centro de la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel. La serie dispone de seis episodios, todos dirigidos por Matt Shakman (It's Always Sunny in Philadelphia, Game of Thrones, The Boys, The Good Wife, Mad Men).

Marvel Studios

Disney presentó en agosto de 2019, durante la convención D23, el primer póster e imagen oficial de la serie.

Tráilers y videos detrás de cámara

La serie no cuenta todavía con un tráiler propio. Las únicas imágenes oficiales que se conocen son las difundidas por Disney Plus en un avance lanzado el 2 de febrero de 2020, para promover las tres primeras series de Marvel en la plataforma. Este teaser mostró imágenes de WandaVision, Loki y The Falcon and the Winter Soldier.

Sinopsis y teorías

Marvel Studios no ha ofrecido detalles del argumento de WandaVision, salvo que involucra a dos personajes del Universo Marvel. Debido a que Vision es uno de los superhéroes que falleció a manos de Thanos en la película Avengers: Infinity War (2018), cabe imaginar que el Vision que veremos en la serie no es real, sino que es una creación mental de Wanda/Scarlet Witch, quien tiene el poder de alterar la realidad.

Pudiera ser entonces que la serie trata sobre cómo Scarlet Witch imagina que habría sido su vida junto a Vision en un hogar al estilo de la TV estadounidense.

Esa sería la razón por que la que en el teaser de Disney Plus vemos seis versiones distintas de Wanda: una en un escenario grabado blanco y negro, que parece extraída de una serie de los años 1960, como Leave It to Beaver (1957-1963); otra, ya en color, muestra a Wanda embarazada y en una casa idéntica a la vista en The Brady Bunch (1969-1974), en un estilo propio de la década de 1970; y una que se asemeja a una sitcom de los 1980, como Family Ties (1982-1989), en la que Wanda y Vision son padres de dos bebés. Incluso hay una toma en la que se ve al personaje con el traje clásico de Scarlet Witch en los cómics.

Es probable que la serie se inspire en una serie de cómics con el título The Vision and the Scarlet Witch Vol. 2 (1985) en la que Wanda queda embarazada y da a luz a dos bebés.

Si Scarlet Witch sufre por la pérdida de Vision y es capaz de alterar la realidad —como pudo verse en Avengers: Age of Ultron (2015)—, quizás la serie trate sobre cómo el personaje pierde la razón o el control de los multiversos que es capaz de crear.

Y tiene lógica que el show conecte directamente con la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2021). Una teoría, esbozada por el canal de YouTube Screen Crush, es que Wanda no puede controlar estas realidades, por lo que busca a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) como mentor.

Marvel Studios

Elenco y personajes

Además de Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff y Paul Bettany en el papel de Vision, ya hay algunos nombres de estrellas confirmados en el elenco.

Se sabe que Kat Dennings repetirá en el rol de Darcy Lewis, la asistente de Jane Foster en las películas Thor (2011) y Thor: The Dark World (2013); y que Randall Park encarnará de nuevo al agente Jimmy Woo, visto en el el filme Ant-Man and the Wasp (2018).

Un detalle curioso: Teyonah Parris interpretará a un personaje que ya conocimos en el Universo Cinematográfico Marvel. Ella dará vida a Monica Rambeau, a quien conocimos de niña en la película Captain Marvel (2019), pero que en WandaVision ya es una mujer adulta.

Esta es la lista del reparto de actores por ahora:

Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch)

Paul Bettany (Vision)

Kat Dennings (Darcy Lewis)

Randall Park (Jimmy Woo)

Teyonah Parris (Monica Rambeau)

Lana Young (Dr. Randall)

Kathryn Hahn

Fecha de estreno

La serie WandaVision se estrenará en diciembre de 2020 en Disney Plus. Todavía no dispone de fecha específica de lanzamiento en diciembre.

Reseña o crítica

Todavía no hemos visto WandaVision. Sigue visitando CNET en Español para leer acerca de lo que nos ha parecido esta serie.

Nota del editor: Esta nota se actualiza regularmente con información actualizada sobre este título.