Walmart vs. Best Buy vs. Target vs. Costco: ¿Cuál es mejor para comprar un televisor?

La forma más sencilla de comprar un televisor es en línea, ¿cierto? Bastan unos cuantos clics y unos días de espera y listo: tienes un televisor en la puerta de tu casa. Pero si no estás seguro de qué modelo quieres exactamente, o te gustaría por lo menos ver físicamente el aparato antes de comprarlo, no tienes más remedio que acudir a una tienda. Esta es también la manera más rápida de tener un televisor nuevo, suponiendo que cuentes con un automóvil lo suficientemente grande como para llevártelo a casa de inmediato. Y eso es algo particularmente importante si estás pensando en comprar un televisor nuevo a último minuto antes del gran juego de fútbol americano del domingo 2 de febrero.

Aunque los precios en línea solían ser más bajos, este ya no es el caso. Gracias a las políticas unilaterales de precios (UPP por sus siglas en inglés), el precio de la mayoría de los televisores en Best Buy o Walmart es probablemente el mismo que en Amazon.

Ahora bien, si los precios son los mismos y los modelos por lo general son iguales o similares, ¿a dónde debes acudir para hacer tu compra? Buena pregunta. Las principales tiendas de los Estados Unidos tienen pros y contras, entre ellas las relacionadas con sus políticas de garantía y devolución, pero algo muy importante que debes tomar en cuenta son las características físicas de la sección de televisores de la tienda. Ninguna de las que analizamos aquí ofrece un entorno de visualización ideal para comparar la calidad de la imagen, pero algunas son mejores que otras. Visité una gran cantidad de tiendas locales para averiguar cuál era la mejor.

Y entonces, ¿cuál es la ganadora?

Si ya sabes qué televisor deseas comprar y eres miembro de Costco, esta tienda duplicará el plazo de garantía del fabricante. Y dos años de soporte técnico son una oferta difícil de superar.



, esta tienda duplicará el plazo de garantía del fabricante. Y dos años de soporte técnico son una oferta difícil de superar. Si solo estás interesado en comparar televisores, Best Buy es tu mejor opción, en especial si la tienda cuenta con una sección Magnolia.

Una tienda minorista regional como Fry's Electronics puede ser un lugar aún mejor para comparar la calidad de imagen, pero es un tipo de tienda que está al borde de la extinción. Vivo en una gran ciudad y casi todas las tiendas minoristas especializadas en aparatos electrónicos que quedaban cerca de mi hogar han cerrado en los últimos 10 años. Y si vives en una ciudad pequeña, puede que te resulte aún más difícil hallar una. De todos modos, vale la pena hacer la consulta a Google y ver si hay una en tu área.

Ordenadas de mayor a menor según su número de locales, a continuación encontrarás una comparación de las principales tiendas minoristas físicas de televisores.

Walmart

La cadena minorista más grande de los Estados Unidos cuenta con más de 4,700 tiendas en todo el país, más que cualquier otra en esta lista. Para la gran mayoría de personas, probablemente sea el lugar más cercano donde comprar un televisor.

Sin embargo, Walmart no es un gran lugar para mirar televisores. Prácticamente no hay control de iluminación en el área de TV. De hecho, una de las tiendas que visité tenía luces fluorescentes justo al lado de las pantallas, y su reflejo hacía imposible distinguir las diferencias entre modelos. Los televisores de los estantes superiores no están inclinados, por lo que solo podrás verlos fuera de eje (y, por lo tanto, te será imposible evaluar su calidad de imagen). Los videos que transmiten suelen ser de anuncios que no muestran detalles ni la calidad de la imagen.

Geoffrey Morrison/CNET

Walmart ofrece una garantía extendida Protection Plan provista por Allstate, que cubre "fallas mecánicas y eléctricas ocasionadas por el uso normal". Suponiendo que el problema del televisor se encuentre dentro de la cobertura, este servicio se encargará de repararlo. Si no es posible hacerlo, te enviará un aparato de reemplazo o te reembolsará su precio. Esta garantía no cubre las quemaduras de pantalla o burn-in.

Walmart tiene una política de devoluciones de 30 días.

Pros

Probablemente encuentres una tienda cerca de ti.



Contras

No es un buen lugar para comparar televisores.



La información que proporciona la tienda es limitada.

Target

Target, el anti-Walmart, cuenta con más de 1,800 tiendas. Por dentro, son bastante similares a las de Walmart, aunque al parecer tienden a estar en mejores condiciones, si me guío por las que visité en mi área.

Geoffrey Morrison/CNET

Al igual que Walmart, la sección de TV por lo general no tiene una iluminación adecuada, pero los televisores de la fila superior suelen tener una inclinación para que puedas verlos de frente. Esa es una gran mejora con respecto a Walmart. Sin embargo, no hay mucha información disponible sobre cada televisor.

Target ofrece garantías extendidas de SquareTrade (que es propiedad de Allstate). Si no pueden repararlo dentro de los cinco días posteriores a su recepción, te reembolsarán el costo de la garantía. En el caso de los televisores, envían un servicio de reparación a tu hogar. La garantía no cubre las quemaduras de pantalla o burn-in.

Geoffrey Morrison/CNET

Target tiene una política de devoluciones de 30 días para productos electrónicos.

Pros

Es mejor que Walmart para comparar televisores, pero eso no significa gran cosa.



Contras

La información que proporciona la tienda es limitada.



Costco, BJ's Wholesale y Sam's Club

Aunque no están relacionadas entre sí desde el punto de vista empresarial (Sam's Club es propiedad de Walmart, por ejemplo), para nuestros propósitos estas tres tiendas son bastante similares. Son tiendas de almacén donde puedes conseguir ese bidón de ketchup de 55 galones y esa caja de salsa de frijoles que necesitas para ver los partidos de fútbol americano. También venden televisores, y en conjunto cuentan con más de 1,300 tiendas.

Al igual que las otros lugares de los que ya hemos hablado, los almacenes son lugares terribles para comparar televisores. Son demasiado brillantes, con una fuerte iluminación cenital. Por lo general, las cajas de cada televisor también están en exhibición, lo que al menos te permite obtener alguna información adicional. Lo más recomendable sería que busques la información en tu teléfono, pero, en caso de necesidad, las cajas cuenta con las características destacadas de cada televisor. Por otra parte, a fin de dejar espacio suficiente para las cajas, a menudo los televisores se encuentran exhibidos en un lugar mucho más elevado de lo normal, por lo que los verás fuera de eje. Eso quiere decir que la imagen será peor que si pudieras observarlos de frente.

Geoffrey Morrison/CNET

Costco tiene una política de devolución de 90 días para televisores. También ofrece dos años de soporte técnico. Lo más impresionante es que extiende de manera automática la garantía del fabricante a dos años. Y si usas su tarjeta de crédito, Costco te dará dos años adicionales de garantía. Como referencia, los televisores por lo general tienen una garantía de un año para piezas y mano de obra, o, en algunos casos, un año para piezas y 90 días para mano de obra.

BJ's Wholesale tiene una política de devolución de 90 días y una línea de soporte técnico de por vida. Ofrece garantías extendidas Protection Plus a través de Asurion, que no cubren "quemaduras (burn-in) de fósforo en tubos de rayos catódicos o cualquier otro tipo de pantalla". Ahora bien, los televisores OLED no tienen fósforo, pero ten la seguridad de que ese detalle semántico no engañará a nadie si intentas hacer valer la garantía.

Sam's Club tiene una política de devolución de 90 días para televisores, una línea de soporte técnico y ofrece garantías de SquareTrade, las cuales, al igual que otras garantías de esta compañía, no cubren las quemaduras o burn-in.

Pros

Mejores políticas de devoluciones y, en el caso de Costco, mejores opciones de garantía en comparación con otras tiendas minoristas.



Incluye soporte técnico telefónico.

Las cajas a la vista te permiten saber si el producto está disponible y complementar la información que aparece en los carteles..

Contras

Es un lugar terrible lugar para comparar la calidad de la imagen.



Best Buy

Best Buy es prácticamente la última superviviente de las principales cadenas minoristas de productos electrónicos y tiene más de 1,000 tiendas en los Estados Unidos.

Geoffrey Morrison/CNET

Para el propósito de esta nota, lo más importante de esta tienda es que a menudo se esfuerza más que las otras para que te hagas una idea de la calidad de imagen del televisor. Su área de TV por lo general es más oscura que el resto de la tienda, y muchas tiendas cuentan con una sección de cine en casa Magnolia separada que ofrece condiciones de iluminación aún mejores para apreciar ciertos televisores. En la mayoría de los casos, los televisores montados en lo alto en cualquier sección están inclinados hacia abajo para una mejor visualización. También hay muchas más secciones patrocinadas por fabricantes, por lo que verás televisores Samsung, LG o Sony agrupados y con información adicional sobre sus tecnologías. Ninguna tienda minorista nacional ofrece un área de visualización ideal para evaluar la calidad de imagen de los televisores, pero Best Buy está bastante más cerca que las otras alternativas.

Desafortunadamente, solo tienes 15 días para decidir si te gusta el televisor; pasado ese plazo, ya no podrás devolverlo. A menos, claro, que seas miembro de My Best Buy, en cuyo caso tendrás 30 días, o 45 días para los miembros "Elite".

Geoffrey Morrison/CNET

Best Buy cuenta con soporte técnico y opciones de garantía extendida, pero por un costo adicional. Ambos están cubiertos por su servicio Geek Squad, que ofrece reparaciones a domicilio para de televisores de más de 42 pulgadas. Lo más interesante es que esta garantía sí cubre las quemaduras o burn-in: "Reparación de píxeles y cobertura de quemado (burn-in) para televisores. Devolvemos tu pantalla a su estado original si sus píxeles comienzan a verse extraños o se fija una imagen fantasma".

Pros

Es la mejor minorista nacional para comparar la calidad de imagen (aunque, como dijimos antes, está lejos de ser ideal).



La garantía extendida cubre quemaduras (burn-in).

Contras

Sigue sin ser un gran lugar para comprobar la calidad de imagen de los televisores.



Su política de devoluciones es de solo 15 días.

Minoristas locales

Hay muchas tiendas minoristas locales que pueden ofrecerte los mismos pros, y tal vez también los mismos contras, de las cadenas nacionales. Por ejemplo, en el sudoeste del país está Fry's Electronics, que a menudo tiene en exhibición una selección de televisores más amplia que la de Best Buy, y por lo general en un rincón más oscuro de la tienda, lo que es bueno. Las cadenas más pequeñas también pueden ofrecer ventas y servicios mejores o más informados, aunque es difícil decir cuáles. Desde la crisis financiera, muchas de estas tiendas han cerrado, por lo que no es fácil recomendarlas. Hay grandes áreas del país en las que ya no están disponibles, pero que probablemente sí cuenten con un Walmart o un Best Buy.

Si cuentas con una tienda de electrónica especializada local, puede que valga la pena acudir a ella en lugar de a cualquiera de las cadenas nacionales. Si no lo haces, hay muchas posibilidades de que la tienda no esté allí la próxima vez que quieras visitarla.

Reflexiones finales

Tal vez hayas notado que un tema del que no he hablado es sobre el conocimiento de los empleados. Es imposible dar una opinión general al respecto. Solo podría hablar de los empleados en las tiendas específicas que visité. Puedes encontrar a alguien en Target que ama los televisores y sabe mucho sobre ellos, y puedes encontrar a alguien en Best Buy que se refiere a sus televisores como "plasmas", o viceversa. De todos modos, la tarea de obtener información te corresponde a ti. Investiga un poco antes de ir a las tiendas. Afortunadamente, estás en el lugar correcto para ello.

Por último, si eliges comprar un televisor en una tienda en lugar de hacerlo en línea, toma en cuenta una cosa: el tiempo. No el tuyo, sino el tiempo de cualquier empleado con quien hables. En general, las grandes cadenas minoristas no trabajan por comisiones, pero este sí puede ser el caso en las tiendas más pequeñas. Si no tienes la intención de comprar en esa tienda, lo mas cortés es informarle al empleado por adelantado, para que, si fuera necesario, puedan ir a ayudar a un cliente distinto que sí les represente una venta.