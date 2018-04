Agrandar Imagen Andrew Hoyle/CNET

Ahora que varios tipos de abejas y abejorros son tristemente especies en peligro de extinción, los humanos van a tener que encargarse de que las flores sigan polinizándose.

Parece que Walmart quiere ayudar. La compañía ha patentado unas abejas robot autónomas llamadas drones de polinización, que pueden ayudar a polinizar las cosechas.

Walmart presentó también otras cinco patentes adicionales de drones agricultores. Entre ellos hay un dron que se encarga de las plagas en las plantas y otro que monitoriza la salud de algunos cultivos, según Science Alert.

Pero la patente de Walmart para su dron abeja es la más prometedora. Este tipo de robots pueden polinizar como si fueran abejas reales y además llevan pequeñas cámaras para ayudarlas a detectar los lugares donde se encuentran los cultivos que deben polinizarse. Los sensores en los drones se aseguran de que la polinización se ejecute correctamente.

No es la primera vez que Walmart se mete en el negocio de los robots. La compañía también está probando robots escáner, hechos por Bossa Nova Robotics, que monitorizan el inventario y son más baratos que tener empleados humanos en las tiendas, según un informe de la revista Fortune.

Walmart no respondió de inmediato a nuestra solicitud de un comentario.

Los polinizadores artificiales no son precisamente algo futurista. Un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard presentaron las primeras RoboBees en 2013. En 2017, un estudiante de diseño industrial en el Savannah College of Art and Design de Georgia creó Plan Bee -- un dron controlado mediante un dispositivo inteligente y que polinizaba artificialmente las flores.

Pero antes de que todo el mundo se alarme pensando que todas esas abejas robóticas podrían volverse en contra de la humanidad como el episodio de Black Mirror, Hated in the Nation, estos drones de polinización autónoma todavía están en fase de prototipo.

Con un poco de suerte, los inventores se asegurarán de evitar que haya un levantamiento de insectos enfadados en el futuro. Y estas pequeñas máquinas simplemente se asegurarán de polinizar flores como si fueran abejas reales.