Walmart podría vender Vudu, su servicio de video a la carta: reporte

Walmart podría estar pensando en vender su servicio de video a la carta, Vudu, según un reporte esta semana en The Information. El minorista descubrió que tendría que invertir fuertemente en el negocio para competir en un sector dominado por gigantes como Netflix y Amazon Prime, dice The Information. Además, Walmart siente que Vudu "no es fundamental para su negocio".

Si bien los servicios de transmisión de video por suscripción como Netflix permiten a los usuarios ver contenido ilimitado por una tarifa fija, Vudu es una plataforma donde los clientes alquilan o compran programas o películas individuales.

Walmart descubrió que podría ser mejor ofrecer contenido al asociarse con compañías de medios, dijo a The Information una persona familiarizada con el asunto. Según el reporte, Walmart compró Vudu, que fue fundada en 2004, por alrededor de US$100 millones en 2010.

Un representante de Walmart se negó a comentar específicamente sobre el reporte de una venta de Vudu.

"En los últimos nueve años, hemos convertido a Vudu en un negocio increíblemente fuerte y en crecimiento con una base instalada de más de 100 millones de dispositivos en todo Estados Unidos", dijo un portavoz de Walmart en un correo electrónico. "Constantemente tenemos y estamos abiertos a conversaciones con socios nuevos y existentes para explorar oportunidades para un crecimiento continuo; sin embargo, nunca compartimos detalles de esas discusiones".

El sector de servicios de video se está volviendo cada vez más competitivo a medida que compañías como Apple y Disney lanzan sus propios servicios de streaming. El año pasado, según otro reporte, Walmart dijo que lanzaría su propio rival de Netflix bajo Vudu, pero esos planes finalmente fracasaron porque hacerlo habría sido demasiado costoso, dijeron fuentes a The Information.