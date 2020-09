Walmart presenta Walmart Plus, nuevo programa de membresía por US$98 anual

Getty Images

El negocio de comercio electrónico de Walmart ha crecido de manera exponencial durante la pandemia de coronavirus en curso, ya que millones de personas evitan ir físicamente a las tiendas para evitar la propagación del virus. El minorista está ahora duplicando sus ambiciosas metas de comercio electrónico para ayudar a su expansión en línea y ayudar a los compradores para que puedan hacer sus pedidos digitales más rápido.

Walmart dijo el lunes 31 de agosto que está desarrollando su programa de membresía de comercio electrónico para incluir más artículos y más beneficios, como envíos rápidos en el mismo día y una función de pago sin cajero en el app de Walmart. El programa, que anteriormente se llamaba Delivery Unlimited y se enfocaba en comestibles, cambiará de nombre a Walmart Plus y añade muchos artículos que encontrarías en una tienda Walmart —como juguetes, aparatos electrónicos y artículos básicos del hogar como limpiadores y pasta de dientes.

Todos los clientes de Delivery Unlimited se mudarán al nuevo programa, que tendrá el mismo costo de US$98 al año o US$12.95 al mes. Walmart Plus, que se esperaba sería lanzado a principios de este año, estará disponible en Estados Undos a partir del 15 de septiembre.

"Hemos diseñado este programa para que sea la mejor ayuda en la vida", dijo Janey Whiteside, directora de atención al cliente de Walmart, durante una llamada de prensa el lunes.

Este programa de membresía reforzado debería ayudar a Walmart a continuar su rápido crecimiento en comercio electrónico, donde ya se ha convertido en el segundo mayor minorista en línea de Estados Unidos, aunque sigue estando muy por detrás de Amazon. A principios de este mes, Walmart dijo que sus ventas de comercio electrónico casi se duplicaron en el último trimestre, ya que más clientes usan el servicio de entrega en la banqueta u otros servicios en línea. Aunque estos son obvios aspectos positivos para la compañía ya que ha invertido miles de millones de dólares en mejorar el servicio de comercio electrónico, Walmart Plus deberá enfrentar duras comparaciones con Amazon Prime, que cuenta con más de 150 millones de usuarios y una lista de beneficios mucho más larga, incluida la biblioteca Prime Video, el programa de entregas rápidas Prime Now y la entrega de comestibles de Amazon Fresh.

Esta no es la primera vez que Walmart ha impulsado un servicio de membresía, ya que había lanzado los programas ShippingPass y Jetblack, que ya se han cancelado. Delivery Unlimited se había expandido bastante el año pasado. Whiteside dijo que Walmart ha aprendido mucho de esos programas previos y ha usado las mejores características de cada uno en Walmart Plus.

Los beneficios del programa son envío más rápido, entregas de 160,000 artículos diferentes que podrán llegar incluso el mismo día sin costo adicional. Los pedidos deben tener un costo mínimo de US$35 —el mismo mínimo que tenía Delivery Unlimited. Actualmente, quienes no son miembros obtienen entregas gratuitas en dos días para millones de artículos en pedidos de US$35 o más. La entrega gratuita el mismo día para quienes no son miembros también está disponible, pero solo en ciertos códigos postales.



Los visitantes en tienda tendrán acceso a una función llamada "Scan & Go", que les permitirá escanear artículos con sus teléfonos y pagarlos con Walmart Pay, para evitar la fila de pago. Walmart estaba probando una tecnología sin cajero similar en una tienda Sam's Club desde 2018. Este tipo de pagos sin contacto son especialmente útiles durante la pandemia para evitar el contacto con terminales de pago y otras superficies compartidas.



Además, Walmart ofrece un descuento en combustible de hasta 5 centavos por galón en unas 2,000 ubicaciones de las estaciones de combustible de la empresa, las de Murphy USA y Murphy Express. Las estaciones de Sam's Club se agregarán pronto a la lista.



Whiteside dijo que Walmart Plus ofrecerá más beneficios en el futuro, aunque no dio detalles específicos y agregó que el programa fue diseñado específicamente para el mercado estadounidense y no dijo si hay planes para expandirlo a otros países.