Walmart pagará para que MGM produzca contenido original para Vudu

Richard Peterson/CNET

Vudu, el servicio de streaming de Walmart, comenzará a estrenar series originales gracias a un acuerdo de su matriz con el estudio de producción MGM, reportó Variety el lunes.

Las series originales de la mano de MGM estarán relacionadas al contenido ya incluido en el amplio catálogo del estudio de Hollywood y sólo estarán disponibles por el servicio gratis y con anuncios de Vudu "Movies On Us", le dijo Scott Blanksteen, vicepresidente de producto de Vudu, a Variety. Movies On Us es un servicio hermano al de compra y alquiler de títulos que ya ofrecía Vudu.

El primer programa debutará durante el primer trimestre de 2019. La biblioteca de MGM incluye James Bond, RoboCop y Stargate SG-1.

Además, Blanksteen dijo que Walmart colaborará con otros estudios adicionales para crear contenido original para el servicio. Actualmente Netflix, Amazon, Apple y YouTube (rivales de Vudu) ya invierten millones en programación exclusiva para sus respectivos servicios.

Variety también reporta que los usuarios de Vudu, podrán en un futuro, comprar productos de Walmart directamente de los anuncios en el servicio. Se compartirá más información durante una cumbre de la Agencia Interactiva de Publicidad (Interactive Advertising Bureau en inglés) que tomará lugar en Los Ángeles esta semana.