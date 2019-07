Ofertas de Walmart: Ahorra en Xbox, computadoras y televisores

Para competir con Amazon Prime Day 2019, Walmart tiene su propio evento de descuentos llamado Summer Savings que arranca ya mismo. En este festival de ofertas encontrarás descuentos en televisores, iPads, bocinas Google Home, consolas y más.

A continuación te listamos las mejores ofertas del evento Summer Savings de Walmart.

Aclaración: CNET podría recibir un porcentaje de las ventas generadas por los productos que presentamos aquí.

Walmart está ofreciendo paquetes de cada una de estas consolas. Con estas ofertas obtienes la consola, al menos un juego y un accesorio o dos.

Óscar Gutiérrez/CNET

Con esta oferta obtienes:

1) Una consola Switch en el color de tu elección.

2) Tu elección de uno de estos cinco juegos: Mario Kart 8 Deluxe, Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Splatoon 2 o Super Mario Party (todos estos cuestan usualmente de US$50 a US$60)

3) Tu elección de un accesorio gratis: un banco de energía portátil, una cubierta o un bolso.