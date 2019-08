Walmart es el líder de ventas en línea de alimentos y abarrotes: reporte

Captura de pantalla por Alejandra Ramos / CNET en Español

Walmart es el líder de ventas en línea cuando se trata de alimentos y abarrotes, según un estudio realizado por la firma de análisis Second Measure.

El gigante de comercio tiene casi 11,000 tiendas bajo 65 marcas diferentes en 28 países y cuenta con sitios Web para el comercio electrónico. Actualmente, su servicio Walmart Grocery, que opera en casi todos los estados de Estados Unidos, tiene 62 por ciento más clientes que su rival más cercano: Instacart. Al igual que Walmart, Instacart opera a lo largo de Estados Unidos y ofrece los servicios de recolección y envío.

Otros competidores son Amazon Prime Now, Peapod, Shipt y FreshDirect, aunque los dos últimos únicamente realizan entregas. Por su parte, AmazonFresh ofrece envíos de productos pero su servicio de recolección está disponible solamente en Seattle.

En diciembre de 2017, Target compró a la compañía de envíos de alimentos Shipt y desde entonces, sus clientes han aumentado 69 por ciento. Si bien, Shipt requería que sus clientes compraran una suscripción anual o mensual para recibir sus compras, el servicio de envíos de Target está disponible sin suscripción.

Por su parte, Instacart no sufrió la ruptura con Whole Foods en 2018, ya que según la empresa, Whole Foods representaba tan solo el 5 por ciento de sus ventas. Hoy en día Instacart realiza envíos para 20,000 tiendas en Estados Unidos y Canadá, y para junio de 2019, el número de clientes creció en 23 por ciento.

Amazon opera dos servicios de entregas, Amazon Prime Now y AmazonFresh, este último servicio va en picada, ya que en la actualidad opera en 15 ciudades de EE.UU. y ha cerrado operaciones en varias más. Para junio de este año, sus ventas disminuyeron en 19 por ciento.

En contraste, las ventas de Amazon Prime Now se triplicaron, según el reporte. Este servicio opera en 90 ciudades en Estados Unidos y está incluido con la membresía de Amazon Prime, que tiene un costo anual de US$119, mientras que AmazonFresh requiere que los clientes paguen US$14.99 adicionales a su membresía Prime.

Por último, FreshDirect y Peapod son fuertes contrincantes aunque solo en regiones específicas, ya que aunque cada uno tiene menos del 5 por ciento de los clientes del mercado nacional, tienen gran presencia sobre todo en la costa Este, específicamente en Nueva York, que es una de las áreas metropolitanas más pobladas del país.

Según este estudio, los clientes del mercado de alimentos en línea son muy leales, ya que al igual que las personas que acuden a los supermercados convencionales, los clientes en línea también se quedan con el servicio que más frecuentan y prefieren.

La buena noticia es que todavía hay mucho espacio para más competencia por lo que en un futuro podríamos esperar más servicios de entrega de alimentos y abarrotes, así como nuevas ofertas y precios más competitivos.

