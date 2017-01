Walmart cancela su servicio de envíos 'inspirado' en Amazon Prime

Francis Joseph Dean/Getty Images

Walmart se esperó una década para presentar un servicio de envío por membresía para competir contra el inmensamente exitoso programa Prime de Amazon. A menos de dos años del lanzamiento de su iniciativa, la compañía lo está cancelando y cambiando la estrategia.

La minorista de grandes almacenes dijo el martes que ha cancelado ShippingPass, el cual ofrecía envíos ilimitados de dos días hechos a través de Walmart.com por una anualidad de US$49. En su lugar, Walmart redujo el costo mínimo por orden para recibir envío gratuito y agilizó dichas entregas.

Ahora puedes obtener envío de dos días en pedidos de al menos US$35, en contraste con los US$50 anteriores, y recibir tus productos en un par de días, en contraste con los entre cuatro y siete días de entrega estándar. (El cambio entró en vigor el martes a las 8 a.m. ET.) Eso mejora la oferta de Amazon para quienes no son miembros de Prime, ya que en este caso el envío gratuito comienza en órdenes de US$49 y éstas tardan entre cinco y ocho días en llegar.

"En la actualidad, la entrega de dos días es un estándar, así que no creemos que debamos cobrar una membresía por esto", dijo a reporteros antes del anuncio el nuevo encargado de comercio electrónico para Walmart en EE.UU., Marc Lore.

Los comentarios de Lore tal vez pudieran ser vistos como un golpe a Amazon, el cual cobra una anualidad de US$99 por su programa Prime y la entrega de dos días ilimitada, que es el beneficio más popular de dicho servicio. Pese a ello, la jugada muestra cuánto han cambiado Amazon y Prime el mundo del comercio, obligando a Walmart -- la minorista más grande del mundo en cuanto a ingresos -- a ceder y ofrecer entregas de dos días de forma automática. Otras tiendas pronto podrían seguir sus pasos para mantenerse competitivos.

Si bien bastantes tiendas en EE.UU. ofrecen envíos gratuitos por una cantidad mínima, no hay muchos que ofrezcan entregas de dos días gratis. Por ejemplo, Best Buy lo hace para miles de artículos, con un gasto mínimo de US$35, mientras que Under Armour lo ofrece en órdenes superiores a US$175. Muchos otros ofrecen más bien envío gratuito de entre tres y cinco días, o más lento. El sitio de comercio electrónico Jet.com, que fue adquirido por Walmart el año pasado, ofrece envío gratis en órdenes de US$35, pero las entregas toman entre dos y cinco días.

El servicio de entrega de dos días de Walmart parece estar dirigido a aquellos consumidores que hacen compras en línea que aún no se han unido a Prime.

Se estima que 44 por ciento de los hogares estadounidenses está suscrito a Prime, lo que hace que sea mucho más probable que compren en Amazon regularmente. En lugar de atraer a esos clientes fieles de Amazon con un programa de membresía rival, Walmart ahora está intentando ganar más adeptos entre el 56 por ciento restante y de paso robarse algunos clientes de Amazon que no estén suscritos a Prime.

Hay grandes diferencias entre las ofertas de ambas compañías. Primero, las ofertas de envíos gratuitos de dos días de Amazon Prime no tienen un costo mínimo. Además, Prime tiene muchos más beneficios, incluyendo videoteca y sonoteca. Al mismo tiempo, la selección de Amazon es mucho más amplia que la que está ofreciendo Walmart en sus entregas de dos días, que es de dos millones de artículos. Todas esas diferencias han contribuido a que Amazon se convierta en el líder de comercio electrónico en Estados Unidos, mientras que Walmart.com se encuentra en un distante segundo puesto, de acuerdo con Euromonitor.

La más reciente jugada de Walmart, no obstante, subraya su nueva y agresiva postura para intentar competir contra Amazon y crecer en línea, especialmente luego de la compra de Jet, que fue fundada por Lore, por US$3,300 millones el año pasado.

Para recibir envío de dos días a través de Walmart, las órdenes necesitan hacerse antes de las 2 p.m. locales. A partir de esa hora, las entregas se harán en tres días. Además del nuevo servicio de entrega a domicilios y tiendas Walmart, la compañía seguirá ofreciendo entrega en tienda el mismo día en ciertos objetos, además de entrega de abarrotes comprados en línea, con planes de expandir este servicio este año.

Lore se negó a decir cuántos suscriptores tenía el programa ShippingPass de Walmart, y agregó que obtendrán un reembolso. La compañía también resalto el hecho de que ShippingPass fuera un programa piloto que fue modificado continuamente. El nuevo envío de dos días para todo el mundo es el siguiente paso natural, más "centrado en el consumidor", dijo la compañía.

Veamos: si te resistes a compartir el número de suscriptores y cancelas un programa argumentando que te estás "centrando en el consumidor", pues sí. Al menos Walmart ya suena muy parecido a Amazon.