Walmart en Black Friday: Xbox One S, iPhone XS y TV Roku en oferta

Walmart tiene atractivas ofertas de Black Friday en electrónicos, videojuegos, juguetes, productos para el hogar, deportes y más.

A continuación te decimos cuáles son algunas de las gangas más tentadoras que encontramos en Walmart. Asegúrate de regresar a este artículo, ya que estaremos actualizando la lista con nuevas ofertas cada semana.

El Lenovo Smart Clock cuenta con la inteligencia de Google Assistant y funciona muy bien como reloj despertador, especialmente porque puedes desactivar la alarma con un pequeño golpe. Su pantalla no molesta en la noche y al no tener cámara ofrece más seguridad para tu privacidad. Lee nuestra reseña del Lenovo smart clock .

Esta oferta es válida en línea desde el 27 de noviembre a las 10 p.m. hora del Este (ET) y en tiendas desde el 28 de noviembre a las 6 p.m. (ET). Lee nuestra más del iPad 10.2 pulgadas .

Esta oferta está disponible en línea a partir del 27 de noviembre a las 10 p.m. hora del Este (ET) y en tiendas a partir del 28 de noviembre a las 6 p.m. (ET). Mira nuestra reseña de los Powerbeats Pro .

Este tipo de cámaras son muy fáciles de usar aunque deberás saber que los cartuchos no son baratos por lo que querrás aprovechar esta oferta de dos cartuchos por US$11.25.

Esta oferta está disponible en línea a partir del 27 de noviembre a las 10 p.m. hora del Este (ET) y en tiendas a partir del 28 de noviembre a las 6 p.m. (ET)

Este paquete de la Fujifilm Instax Mini 7S es un regalo que no decepcionará. Además de incluir la cámara instantánea, obtienes una funda, un álbum, un cartucho y dos clips para colgar tus fotos.

Esta Xbox One S All-Digital Edition incluye la descarga gratuita de Minecraft, Forza Horizon 3 y Sea of Thieves, más un mes de suscripción a Xbox Live Gold. De acuerdo con Microsoft, esta consola digital está diseñada para los usuarios nativos al streaming de contenido, ya sea video, música, y sí, hasta videojuegos.

Esta edición especial de la Xbox One S de 1TB Star Wars Jedi: Fallen Order incluye un control inalámbrico, el juego Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition, un mes de suscripción a Xbox Live Gold, un mes de prueba de Xbox Game Pass y un mes de EA Access.

Esta promoción es válida en línea desde 27 de noviembre a las 10 p.m. hora del Este (ET) y en tiendas a partir del 28 noviembre a las 6 p.m. (ET). Lee nuestra reseña de la Xbox One S.