Ofertas de Walmart para Black Friday: Descuentos en el iPad Pro, Apple Watch 3 y más

Walmart ha lanzado ofertas tentadoras de Black Friday en diferentes categorías como electrónicos, videojuegos, juguetes, productos para el hogar, deportes y más.

A continuación te decimos cuáles son algunas de las ofertas mas tentadoras que encontramos en Walmart. Asegúrate de regresar a este artículo, ya que estaremos actualizando la lista con nuevas ofertas cada semana.

Estos audífonos Beat Solo2 no son inalámbricos, pero sí cuentan con un diseño inteligente y ergonómico que te permite utilizarlos en diferentes situaciones y guardarlos fácilmente. Además, gracias a su cable RemoteTalk puedes cambiar las canciones, ajustar el volumen y responder llamadas sin tener que sacar el celular de tu bolsillo.

Al momento Walmart ya no cuenta con unidades disponibles pero la tienda podría añadir más para el Black Friday.

El robot aspirador Eufy RoboVac 35C se conecta vía Wi-Fi a Alexa o Google Assistant, lo que significa que puedes decirle que se ponga a aspirar y retirarte. Este modelo en particular no lo hemos probado pero sí un modelo similar , el cual hizo un buen trabajo en pisos laminados.

La última versión de los AirPods con carcasa inalámbrica, no hablamos de los AirPods Pro , mejoró los sonidos graves, tiene una batería de buena duración y la carcasa ofrece hasta 24 horas más de carga. Estos audífonos de Apple tienen carga inalámbrica y funcionan con 'Oye, Siri' y los gestos táctiles. Lee nuestra reseña del los AirPods .

Si eres un amante de los deportes y simplemente quieres la mejor conexión con tu iPhone, poder hablar con Siri, resistencia a salpicaduras y una cancelación de ruido mejorada con respecto a dispositivos más económicos, entonces los Powerbeats Pro no te resultarán una mala opción. Mira nuestra reseña de los Powerbeats Pro .

Esta batidora, además de ser una oferta excelente, es uno de los utensilios de cocina más queridos por las personas que aman cocinar y hornear, ya que a diferencia de otros modelos, la KitchenAid Classic Plus funciona como batidora, picadora de carne y también puede hacer pasta en segundos.

Esta oferta que no es de Walmart merece interrumpir esta lista y es que Best Buy también cuenta con ofertas anticipadas al Black Friday .

Aunque Apple dejó de vender el iPad 2018 (9.7 pulgadas) Walmart estará vendiendo el modelo de 128GB por menos de US$300. Eso es US$20 menos que el costo de la nueva iPad de 10.2 pulgadas con 32GB, que no es muy diferente a la versión de 2018.

Por menos de US$500 podrás adquirir un televisor Vizio 2019 de la serie M. La calidad de imagen es excelente, tiene negros profundos, colores vivos y el desempeño 4K HDR es bastante bueno. Además, tiene funciones inteligentes por lo que no necesitas dispositivos extras para ver series o películas en línea.

Si hay algún adolescente en tu familia, la cámara instantánea Fujifilm Instax Mini 9 es un regalo que no decepcionará. Lo bueno de este tipo de cámaras es que son muy fácil de usar aunque deberás saber que los cartuchos no son baratos por lo que querrás aprovechar esta oferta de dos cartuchos por US$13.38.

Microsoft

La Xbox One S All-Digital Edition, a primera vista, luce similar a la Xbox One S, pero tiene una omisión bastante importante: no cuenta con entrada para discos físicos. Según Microsoft, la consola digital está diseñada para los usuarios nativos al streaming de contenido, ya sea video, música, y sí, hasta videojuegos.