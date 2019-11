AirPods, Powerbeats Pro en oferta: Walmart sigue con rebajas previas a Black Friday

Walmart

Walmart se adelanta al Black Friday y a partir del viernes 25 de octubre, los clientes encontrarán descuentos y ofertas semanales en diferentes categorías como electrónicos, videojuegos, juguetes, productos para el hogar, deportes y más. Además, el comercio también anunció la incorporación de nuevas métodos de compra para ayudar al usuario en esta temporada.

"Ahorrar tiempo a nuestros clientes también es primordial en esta época del año, especialmente cuando tienen menos días para prepararse para grandes comidas familiares, fiestas y regalos", dijo Steve Bratspies, vicepresidente ejecutivo y director de mercadeo de Walmart en Estados Unidos.

Como parte de sus ofertas anticipadas al Viernes Negro, Walmart también anunció nuevos métodos de compra y herramientas como la guía Gift Finder, la cual divide en 40 categorías sus productos, mientras que Check Out With Me permite a los clientes pagar sin tener que ir a la caja.

Walmart también integró una herramienta para escanear el catálogo de juguetes desde el app para iOS y Android, entregas gratis para el siguiente día y si un usuario no encuentra el producto que buscaba en una tienda puede pedir el artículo en línea ––dentro de la tienda–– y enviarlo directamente a su hogar.

A continuación te decimos cuáles son algunas de las ofertas que encontramos en Walmart y valen la pena. Asegúrate de regresar a este artículo, ya que estaremos actualizando la lista con nuevas ofertas cada semana.

Aclaración: CNET podría recibir un porcentaje de las ventas generadas por los productos que presentamos aquí. Sin embargo, el criterio editorial de CNET en Español es totalmente independiente de estas ofertas y promociones.

Óscar Gutiérrez/CNET La última versión de los AirPods con carcasa inalámbrica, no hablamos de los AirPods Pro, mejoró los sonidos graves, tiene una batería de buena duración y la carcasa ofrece hasta 24 horas más de carga. Estos audífonos de Apple tienen carga inalámbrica y funcionan con 'Oye, Siri' y los gestos táctiles. Lee nuestra reseña del los AirPods.

Sarah Tew/CNET Si eres un amante de los deportes y simplemente quieres la mejor conexión con tu iPhone, poder hablar con Siri, resistencia a salpicaduras y una cancelación de ruido mejorada con respecto a dispositivos más económicos, entonces los Powerbeats Pro no te resultarán una mala opción. Mira nuestra reseña de los Powerbeats Pro.

Walmart El carrito eléctrico Power Wheels Ford F-150 Raptor Extreme cuenta con llantas de gran tamaño que lo convierten en un "todoterreno" (puede andar sobre pasto mojado y lodo). Este carro eléctrico tiene dos asientos y tiene una velocidad de hasta 5 mph aunque hay controles parentales que permiten poner un límite a la velocidad.

Walmart Esta batidora, además de ser una oferta excelente, es uno de los utensilios de cocina más queridos por las personas que aman cocinar y hornear, ya que a diferencia de otros modelos, la KitchenAid Classic Plus funciona como batidora, picadora de carne y también puede hacer pasta en segundos.

James Martin/CNET Con el recién lanzamiento del Apple Watch Series 5, los modelos anteriores han bajado sus precios y aunque Amazon tiene este mismo modelo a un precio de US$189, la oferta de Walmart también es bastante buena, ya que obtienes el Apple Watch Series 3 GPS con conexión celular por US$229, más una batería portátil con valor de US$30. Mira aquí la reseña del Apple Watch Series 3. Mira aquí la reseña del Apple Watch Series 3.

Aunque Apple dejó de vender el iPad 2018 (9.7 pulgadas) Walmart estará vendiendo el modelo de 128GB por menos de US$300. Eso es US$20 menos que el costo de la nueva iPad de 10.2 pulgadas con 32GB, que no es muy diferente a la versión de 2018. Esta tableta de Apple, ofrece un muy buen desempeño y es compatible con el lápiz óptico o stylus de la empresa, Apple Pencil. Lee nuestra reseña del iPad 2018 (9.7 pulgadas).

Lenovo En abril Lenovo lanzó una computadora portátil enfocada en los consumidores gamers. Por US$599 los consumidores pueden comprar una laptop con pantalla de 15.6 pulgadas, un procesador Intel Core i5-9300H, 8GB de memoria RAM, una unidad de estado sólido de 256GB y una tarjeta gráfica GeForce GTX 1050.

Sarah Tew/CNET Por menos de US$500 podrás adquirir un televisor Vizio 2019 de la serie M. La calidad de imagen es excelente, tiene negros profundos, colores vivos y el desempeño 4K HDR es bastante bueno. Además, tiene funciones inteligentes por lo que no necesitas dispositivos extras para ver series o películas en línea.

Sarah Tew/CNET El principal atractivo del Pixel 3 XL sigue siendo su buena experiencia de Android y la promesa de recibir actualizaciones rápidamente. Asimismo, tiene unas de las cámaras más potentes en el mercado y viene con la ventaja de un almacenamiento ilimitado de la calidad original de las fotos y videos (hasta 4K) que capturas con el celular. Mira aquí la reseña del Pixel 3 XL.

Walmart Si hay algún adolescente en tu familia, la cámara instantánea Fujifilm Instax Mini 9 es un regalo que no decepcionará. Lo bueno de este tipo de cámaras es que son muy fácil de usar aunque deberás saber que los cartuchos no son baratos por lo que querrás aprovechar esta oferta de dos cartuchos por US$13.38.

Arcade1Up La mayor parte de las máquinas Arcade1Up cuestan alrededor de US$300 pero esta que es un poco más pequeña que la original y cuesta US$165 una vez que esté dentro de tu carrito de compras. Walmart también ofrece la versión Centipede por US$175.

Microsoft La Xbox One S All-Digital Edition, a primera vista, luce similar a la Xbox One S, pero tiene una omisión bastante importante: no cuenta con entrada para discos físicos. Según Microsoft, la consola digital está diseñada para los usuarios nativos al streaming de contenido, ya sea video, música, y sí, hasta videojuegos.

Instant Pot La Instant Pot es una olla a presión ––y algo más. También saltea, cocina a fuego lento, hace arroz y cuece verduras y aves. Es un dispositivo todo-en-uno, por lo que puedes, por ejemplo, sazonar un pollo y cocinarlo, todo en la misma olla. Mira aquí cómo sacarle provecho a la Instant Pot.