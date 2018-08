¡Cuidado! Los datos de tu celular estarían expuestos a piratas informáticos

Getty Images

Las principales operadoras telefónicas de Estados Unidos pueden tener un problema importante.

Investigadores financiados por el Departamento de Seguridad Nacional descubrieron vulnerabilidades de seguridad en dispositivos móviles utilizados por Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint y otras, dijo el administrador del programa DHS, Vincent Sritapan, al medio Fifth Domain, en la conferencia de seguridad Black Hat en Las Vegas el martes.

Dichas fallas o vulnerabilidades vienen por defecto en los teléfonos, incluido un vacío legal que los hackers podrían aprovechar para acceder a tus datos, correos electrónicos y mensajes de texto sin que tú lo sepas.

Esas fallas "escalarían privilegios y se harían cargo del dispositivo", dijo Sritapan, y los investigadores no saben si los hackers las han explotado todavía.

Según Fifth Domain, millones de usuarios en Estados Unidos están en riesgo y citan a una fuente familiarizada con la investigación.

El Departamento de Seguridad Nacional no ha nombrado a los fabricantes, pero dijo que fueron notificados ya en febrero. Los investigadores financiados por el departamento son de Kryptowire, una empresa de seguridad móvil. Debido a que los fabricantes no publicaron la vulnerabilidad en su proceso de divulgación, los investigadores no estaban seguros de haber recibido la información, dijo Angelos Stavrou, el fundador de Kryptowire, a Fifth Domain. Pero él confirma que ahora todos son conscientes del problema.

"Esto es algo que puede atacar a las personas sin su conocimiento", dijo Stavrou. Las vulnerabilidades "están enterradas profundamente en el sistema operativo" y es difícil saber si han sido explotadas.

La investigación surgió cuando Kryptowire descubrió vulnerabilidades en la compañía de teléfonos Blu. Se espera que los investigadores divulguen más detalles más adelante esta semana.

Verizon, AT&T, T-Mobile y Sprint todavía no han respondido a una solicitud de comentarios de CNET.