El gobierno de Estados Unidos acaba de implementar nuevas medidas para los ciudadanos que viajen desde México hacia ese país a partir del 19 de julio.

Según la Dirección General de Aeronáutica Civil de México, los vuelos directos desde cualquier ciudad de ese país hacia Estados Unidos deberán atender medidas extraordinarias de seguridad, que estarán directamente relacionadas con los aparatos electrónicos portátiles más grandes que un teléfono celular.

"Se recomienda a los pasajeros que tengan planeado viajar a los Estados Unidos, tomen en cuenta que deberán presentarse en el aeropuerto tres horas antes de la hora marcada como salida de su vuelo para cumplir con los citados procedimientos", explicó la Dirección General de Aeronáutica Civil.

En teoría, no podrás llevar ningún dispositivo que no pueda ser considerado un teléfono celular, por lo cual, aunque no se especifican exactamente cuáles están prohibidos, se recomienda no viajar con tabletas o computadoras portátiles. Tampoco la nueva Nintendo Switch cumpliría las recomendaciones de seguridad, por lo cual estos aparatos tendrían que ser embarcados con el equipaje.

La Dirección sugiere también que en el equipaje de mano se lleven la menor cantidad de equipos "como los mencionados", por lo cual queda a discreción de los agentes en el aeropuerto el número de teléfonos móviles que puedes llevar contigo en el equipaje de mano.

"En caso de ser necesario llevarlos, estén conscientes de que deberán someterlos a revisiones de seguridad y presentarlos por separado del resto del equipaje, y sin funda o protección de ningún tipo", explica el comunicado.

Se acaba la prohibición en vuelos de Oriente Medio

Esta nueva medida no solo afectará a México. Colombia y otros países han comenzado a ser notificados del procedimiento, mientras que al mismo tiempo Estados Unidos ha decidido retirar el veto a los pasajeros que vuelan desde Oriente Medio, que ahora podrán llevar sus computadoras portátiles consigo en cabina.

La medida había sido puesta en marcha originalmente en marzo, debido a informes de inteligencia que aseguraban amenazas terroristas que podrían ser cometidas mediante explosivos en aviones. Entonces 10 países se vieron afectados, incluyendo a Abu Dhabi y Dubai.