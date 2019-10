Las VPNs quizá sean tu mejor arma contra la reducción de velocidad en la Web

Bill Clark

En octubre, un juzgado federal de Estados Unidos regresó el asunto sobre la neutralidad de la red de regreso a los estados luego de confirmar la decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de desregular a los proveedores de servicios de internet. Esto permite a cada estado aprobar leyes que protegen a los consumidores de las compañías que ofrecen servicios de banda ancha, las cuales podrían bloquear o ralentizar el acceso a la Red, o cobrar por un acceso más rápido. Es muy pronto para saber cómo enfrentarán los estados de manera individual contra las fuerzas de cabildeo que ostentan los principales ISP, pero lo que está en juego es mucho.

Por un lado, más de tres docenas de estados han aprobado o buscan aprobar legislación que proteja a los consumidores de las compañías de servicios de banda ancha que abusan de su poder. Por el otro, la muerte de las protecciones nacionales a favor de la neutralidad de la red acerca inevitablemente a Estados Unidos a un futuro de comunicaciones fracturadas, creando nuevas líneas de falla en la ya resquebrajada red splinternet (como se le conoce).

Afortunadamente, los usuarios aún tienen la tecnología para vencer a quienes transgreden la neutralidad de la red a su favor. Pero depende de nosotros escoger las herramientas adecuadas para la labor.

Actualmente, no existe un navegador que por sí solo pueda protegerte contra el abuso de la neutralidad de la red. El modo incógnito de Chrome puede proteger tu historial de navegación de los ojos curiosos de alguien que use tu computadora, pero no esconde tu actividad de tu ISP. Lo mismo pasa con todas las otras opciones de anonimato que ofrecen los navegadores como Microsoft Edge, Opera, Safari o Firefox.

Pero aunque ningún navegador pueda evitar el abuso de la neutralidad de la red, tienes otra poderosa herramienta al alcance de tus manos: las redes privadas virtuales (conocidas como VPNs, por sus siglas en inglés).

El tema de la ralentización

Cuando pagas hasta US$100 al mes por servicio ilimitado de Internet en casa, no hay nada más frustrante que descubrir que tu proveedor del servicio te ralentiza las velocidades. Y ese estrangulamiento de la velocidad es, para muchos, la principal preocupación para los usuarios entrando a una era sin protección de la neutralidad de la red.

El estrangulamiento de velocidades puede ocurrir de diferentes maneras. Si tu ISP no invierte en la expansión o mejoramiento de sus servicios e infraestructura, podría ralentizar el tráfico de manera intencional durante las horas pico, con base en tu ubicación. O bien, si tu ISP tiene participación en un sitio Web específico, podría ralentizar tu conexión para el acceso a los sitios competidores, forzándote a utilizar el sitio donde tiene participación o cobrándote más por el acceso a la Red.

A pesar de que la Comisión Federal de Comercio, al igual que la FCC, les han llamado la atención por ralentizar de manera ilegal las velocidades de transmisión de los usuarios, algunos proveedores de servicio de Internet siguen estrangulando las velocidades. Un estudio de la Universidad Northeastern y la Universidad de Massachusetts en Amherst publicado hace unos meses descubrió que AT&T, Sprint, T-Mobile y Verizon habían ralentizado artificialmente la reproducción de videos en línea de servicios como Netflix y YouTube permanentemente y no solo cuando sus redes estaban congestionadas.

Si quieres revisar si tu ISP está ralentizando tu conexión a Internet, puedes siempre hacer una rápida prueba de Internet Health.

Cómo puede ser de ayuda una VPN



Aunque hay pocas protecciones legales para los consumidores contra el estrangulamiento de la velocidad, y la muerte de la neutralidad de la red podría significar aún menos protecciones en cada estado, las VPN pueden ser de ayuda para recuperar la velocidad de la red.

Para ralentizar la conexión, tu ISP debe poder ver tu dirección IP. Una VPN sólida puede proteger tu identidad al asignarte una dirección IP compartida, por ejemplo, lo que imposibilita distinguirte entre cientos de otros usuarios en otros lugares con la misma dirección IP. Asimismo, puede desviar tu tráfico detrás de un servidor en un estado o país diferente, fuera del alcance de las regulaciones locales.

Cuando busques una VPN que pueda hacer esto, busca los servicios que tienen una gran cantidad de direcciones IP y servidores, de preferencia más de 2,000. Eso podría ayudar a evitar cualquier disminución de velocidad que puedas experimentar cuando tu VPN está enviando tu tráfico por todo el país.

Otra manera en que una buena VPN puede ayudarte es protegiéndote contra fugas en tu sistema. Busca una VPN que tenga un historial de pruebas negativas de fugas DNS —un tipo de fuga conocida por exponer tu tráfico ante tu ISP.

En la misma línea, aléjate de las VPN que no ofrezcan protección contra interruptores de emergencia. Un interruptor de emergencia integrado desconectará automáticamente cualquier aplicación que utilice datos si la VPN que usa se desconecta. Sin esta importante herramienta, una inofensiva desconexión de tu VPN podría convertirse en una exposición de tu privacidad, permitiendo que el proveedor de servicio vea tu tráfico.

Una manera en que un ISP puede deducir quién eres y qué estás haciendo es a través de un proceso ampliamente criticado llamado Deep Packet Inspection (algo como Inspección profunda de paquete), una manera de ver a escondidas tu información frecuentemente con un detalle innecesario. Cuando trabajas con una buena VPN, tu tráfico irá encriptado lo suficientemente bien como para evadir este tipo de espionaje. Busca una VPN que ofrezca, al menos, encripción AES-256, y algo llamado split-tunneling.

El factor más importante al utilizar una VPN para proteger la neutralidad de la red es escoger un servicio que no lleve registro de tu actividad de Internet. Incluso si tu proveedor de servicio descubre que usas una VPN y qcuál VPN utilizas, si no hay un registro de tu actividad no hay evidencia.

No te confundas, lo que buscas es una VPN que ha invertido para proteger tu información de anunciantes y compañías de serivicos de acceso a Internet; el producto más valioso, no tangible, para cualquier proveedor de servicio de Internet es la información del usuario y tú quieres que no la vendan. Eso significa que tendrás que invertir efectivo para garantizar la seguridad de tu privacidad.

Aquí empieza tu proceso de compra: Los mejores VPN de 2019.