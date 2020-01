Erupción del volcán Taal: Todo lo que sabemos de este fenómeno en Filipinas

View this post on Instagram

Horrifying eruption in Philippines 🌋 Praying for the people living around the volcano 🙏🏻 Credit jenizondado and scott lehmann (twitter) . #eruption #volcanoes #volcanoeruption #phillipines #phillippines #taal #taalvolcano #explosive #manilaphilippines #manila #prayforphilippines #folkgreen