Vodafone encontró accesos escondidos en equipo de Huawei: reporte

Adrian Dennis / AFP / Getty Images

Al parecer, la telefónica Vodafone descubrió accesos escondidos en equipo de Huawei en el 2011.

La telefónica británica encontró puntos vulnerables en routers y otros equipos de red que podrían haber causado a la asediada compañía china acceso no autorizado a la red de Vodafone en Italia, reportó Bloomberg el martes.

Vodafone y Huawei dijeron a Bloomberg que dichos puntos vulnerables fueron atendidos en 2011 y 2012.

Sin embargo, el medio de comunicación reportó, citando fuentes anónimas, que los puntos vulnerables siguieron estando después de eso y pudieron ser encontrados en las filiales de Vodafone en el Reino Unido, Alemania, España y Portugal. Al parecer, Vodafone siguió utilizando equipo de Huawei porque era competitivo en cuanto a precio.

Vodafone negó el reporte en un comunicado enviado por correo electrónico y dijo que los "accesos" mencionados son un protocolo que se utiliza para realizar funciones de diagnóstico y que no habría sido accesible desde Internet.

"Además, no tenemos evidencia de ningún acceso no autorizado. Esto no fue más que una falla para eliminar una función de diagnóstico después del desarrollo", escribió el vocero. "Los problemas fueron identificados por pruebas de seguridad independientes, iniciadas por Vodafone como parte de nuestras medidas rutinarias de seguridad, y reparadas en el momento por Huawei".

Huawei se alineó con dicho comunicado, recalcando que la empresa atendió las "vulnerabilidades históricas" en 2011 y 2012.

"Las vulnerabilidades en software representan un reto en toda la industria", dijo vía correo electrónico un vocero de la compañía. "Como cualquier proveedor de tecnologías de información, tenemos una bien establecida notificación pública y procesos de parcheo, y cuando unavulnerabilidad es identificada trabajamos de cerca con nuestros socios para hacer la corrección apropiada".

Bloomberg no respondió de inmediato una solicitud de comentario al respecto.

La historia se dio a conocer al tiempo que China insta a Gran Bretaña que permita a Huawei participe en el desarrollo de su red inalámbrica de nueva generación 5G, a pesar de las presiones de Estados Unidos sobre sus aliado europeos para que no utilicen equipo 5G de Huawei. Funcionarios estadounicenses han dicho que el equipo de la compañía puede ser utilizado por China para realizar actividades de espionaje. Huawei niega tales acusaciones .