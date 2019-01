Vizio llega a CES con TVs de puntos cuánticos y Apple AirPlay

Sarah Tew/CNET

Vizio fabrica algunos de los televisores mejor evaluados por CNET, pero por lo general no revela detalles sobre sus nuevos lanzamientos hasta abril o algo por el estilo. Sin embargo, durante CES 2019, la empresa nos hizo una revelación completa –y lucen extraordinarios.

Vizio mostró cuatro nuevas líneas de televisores HDR 4K con Dolby Vision y atenuación local, una combinación de características que le valieron posicionarse como una marca sólida en 2018. Para 2019, la compañía ha migrado al color a través de puntos cuánticos a precios más accesibles, ha aumentado el brillo y las zonas de atenuación en los conjuntos mejorados, y usó la palabra "quantums" con una deslumbrante indiferencia.

También dijo que su sistema de Smart TV sería el primero en el mercado en ser compatible con los tres principales asistentes de voz: Google Assistant, Alexa de Amazon y, a partir de esta primavera, Siri de Apple.

Hola, AirPlay y HomeKit

Antes de que entremos de lleno en el hardware de estos televisores, permíteme contarte sobre la demostración que hicieron Vizio y Apple de las funciones de AirPlay 2 y HomeKit que próximamente estarán disponibles para los televisores Vizio ––y otras más, pero más adelante durante este año. AirPlay 2 básicamente funciona igual que la operación de una caja de Apple TV, permitiendo que el televisor sea como una pantalla para programas de TV, películas, fotos y páginas web con un iPhone, iPad o Mac como controlador.

Sarah Tew/CNET

La chica a cargo de la demostración nos llevó por un recorrido al activar la función AirPlay en su iPhone. Al instante, un programa comenzó proyectarse en formato Dolby Vision en el televisor Vizio que estaba del otro lado de la sala. Ella pidió a Siri desde su teléfono que reprodujera otro programa en el televisor y el programa cambió y comenzó a proyectarse. Después conectó su música a través de las bocinas del televisor utilizando su teléfono como controlador, tanto en la pantalla principal de demostración como en un segundo TV que estaba en la habitación, creando un ambiente estilo fiesta (completado con controles de reproducción en el televisor). Las fotos del iPhone también aparecieron en la pantalla del televisor, y la pantalla de su teléfono igualmente se proyectó en Modo Espejo.

Sarah Tew/CNET

La idea básica es que los televisores Vizio puedan hacer lo mismo que han hecho durante los últimos dos años con la función Cast de Google, pero para los fanáticos de Apple acostumbrados al AirPlay es una buena adición. Sin embargo, no es la app completa de programas de TV y películas de iTunes que se encuentra en la integración Samsung 2019 con Apple ––no existe ninguna funcionalidad en pantalla y todo el control se realiza a través de tu dispositivo iOS o Mac.

Vizio también mencionó otras mejoras a su suite SmartCast, que incluyen un tiempo de respuesta más rápido (lo que resuelve una de mis principales quejas). El nuevo software de Vizio se lanzará en todos sus televisores SmartCast, desde los modelos 2016, a partir de la primavera próxima.

Sarah Tew/CNET

Unos pocos muchos quantums

A diferencia de las marcas Samsung, Sony, LG e incluso TCL, Vizio no presentó ningún televisor con resolución 8K. Pero aparentemente compensó esta omisión en el volumen de las 4K. Aquí está el resumen, que incluye tres series que emplean la palabra con "Q".

Serie V: Estos equipos de nivel básico son los sucesores espirituales de los televisores más baratos para tu teatro en casa de 2018, los Serie E. Disponibles en tamaños de 40 a 75 pulgadas, ofrecen hasta 16 zonas de atenuación local, salida de luz pico de 400 nits y resolución 4K ahora estándar de Vizio con HDR10 y compatibilidad con Dolby Vision. Vizio dice que algunos tamaños tendrán pantallas IPS, pero no especificaron cuáles. Si les estás siguiendo la pista, no habrá una Serie E en 2019, y la Serie D está relegada a "Full HD" (1080p) y no a 4K.

Serie M Quantum: Representando la mayor mejora con respecto a la versión de 2018, estos equipos ahora incluyen puntos cuánticos para un color mejorado ––una gran debilidad de los equipos anteriores. Van de 43 a 65 pulgadas y tienen hasta 90 zonas de atenuación local y 600 nits de pico de salida de luz.

Serie P Quantum: Nuestro televisor LCD favorito de alto rendimiento de 2018 compartió este nombre, y la versión 2019 mantiene los puntos cuánticos pero no es tan brillante. Su brillo máximo de 1,000 nits está más en línea con la Serie P no Quantum de 2018, por lo que no me sorprendería si tuviera el precio en el mismo nivel (actualmente US$1,200 para la de 65 pulgadas). Representa una mejora con la serie M Quantum con una frecuencia de actualización de 120Hz y hasta 240 zonas de atenuación, y viene en tamaños de 65 y 75 pulgadas.

Sarah Tew/CNET

Serie P Quantum X: Siendo los verdaderos sucesores de los magníficos televisores Serie P Quantum 2018, la X es aún más brillante y viene en tamaños de 65 y 75 pulgadas. Vizio también mostró un tamaño de 85 pulgadas, pero no se comprometió a venderlo en 2019. La Serie PQX tiene las mejores especificaciones de Vizio hasta el momento: un brillo máximo de 2,900 nits, 384 zonas de atenuación en el tamaño de 65 pulgadas y 480 en las de 75 pulgadas. Vizio hace la alta afirmación de que sus "niveles de negro compiten con OLED". Ya veremos.

Los precios no se anunciaron para ninguno de estos televisores Vizio, y los primeros modelos se enviarán en primavera.

Reproduciendo: Mira esto: LG Signature OLED TV R: El televisor flexible y enrollable...

CES 2019: Sigue toda la cobertura que hará el equipo de CNET en Español del mayor evento tecnológico del año.

¡Lo que no te puedes perder!: Esto es lo más relevante del CES 2019 y es imprescindible que lo leas.