El primer lector de huellas integrado en un pantalla de un celular fue presentado el año pasado por la empresa china Vivo, pero en ese entonces era solo un prototipo. Pues ahora, la empresa aprovechó CES 2018 para anunciar que la tecnología ya está lista para ser implementada en nuevos celulares.

Este logro representa, sin duda, una nueva era para los celulares, especialmente cuando se ha rumorado múltiples veces que empresas como Samsung y Apple habrían intentado desarrollar esto en sus celulares más recientes, pero al parecer sin tener éxito.

El lector de huellas de Vivo de cierta manera es invisible, ya que se encuentra ubicado justo en la parte inferior de la pantalla, detrás del panel y el vidrio.

Vivo asegura que este lector de huellas funciona tal y como lo hacen los lectores de huellas tradicionales que han sido integrados en botones, como ha ocurrido en celulares de Apple, Samsung, LG, OnePlus y Motorola, entre otros.

Con el avance de la tecnología de pantallas, muchos fabricantes han tenido que mover el lector de huellas a la parte trasera y celulares como el Samsung Galaxy S8 y Galaxy Note 8 no han ofrecido la mejor experiencia.

En teoría, con esta tecnología de Vivo es posible eliminar prácticamente por completo los marcos de la pantalla sin sacrificar el posicionamiento del lector de huellas, ya que la misma pantalla lo integraría.

Por el momento, esta tecnología funciona solo en pantallas OLED, pues el lector de huellas óptico logra detectar así sin problemas lo que está encima del panel y del vidrio de la pantalla.

El celular de Vivo en el que están demostrando esta tecnología crea una gráfica en la pantalla para reflejar la ubicación del lector de huellas cuando está bloqueado, pero desaparece por completo cuando ya estás usando el celular.

De manera similar, este dibujo de lector de huellas aparece en apps que ofrecen la posibilidad de ingresar en ellas con un lector de huellas.

Es sorprendente lo bien que funciona este lector de huellas en la pantalla, al menos durante el tiempo que lo usé.

Sin embargo, me gustaría que el área del reconocimiento fuera un poco más grande (algo que no debería ser muy difícil de cambiar) y tampoco es el lector de huellas más rápido que he probado. Esto no significa que sea lento, pero hay que dejar tu dedo por al menos un segundo para que te lo reconozca.

La empresa espera lanzar el primer celular con esta tecnología en la primera mirad de 2018 y le dijo a CNET en Español que será prácticamente el mismo que probamos o al menos no tendría muchos cambios.

Vivo está mostrando el futuro cercano de los celulares. Espero que este tipo de tecnología llegue a otros celulares este año, ya que el sensor que se utiliza para esta implementación es de Synaptics, que ofrece sensores y otros componentes a muchas otras empresas.

Vivo es el quinto fabricante de celulares más grande del mundo, después de Samsung, Apple, Huawei y Oppo, según el más reciente reporte de la firma IDC en 2017.

Vivo lleva nueve años vendiendo celulares principalmente en Asia.

La principal diferenciación de los celulares de Vivo es que desde 2012 (con el Vivo X1) se ha enfocado en integrar un chip Hi-Fi para ofrecer la mejor calidad de sonido.

En 2013, Vivo fue la primera empresa en vender un celular con pantalla 2K (Xplay3s) y ha logrado lanzar el celular más delgado del mundo, con el Vivo X5 Max (4.75mm).