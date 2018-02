Vivo Apex: Este celular 'pura pantalla' tiene una cámara escondida

Andrew Hoyle/CNET

BARCELONA — Vivo sorprende una vez más con un celular que no sólo integra el lector de huellas en la pantalla, sino que también su pantalla tiene los biseles más pequeños que he visto. Además trae otras tecnologías que lo hacen más avanzado que el Vivo X20 Plus UD que conocimos en enero.

El Vivo Apex es en este momento un prototipo y no hay fecha de salida al mercado, pero es sin duda uno de los dispositivos más interesantes que hemos visto en el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles (MWC 2018) en Barcelona.

Primero, si considerabas al iPhone X, Galaxy S9, Xiaomi Mi Mix 2 o Essential Phone como celulares sin bordes, biseles o marcos, aquí lo pensarás más de una vez. El Vivo Apex lleva todo esto a otro nivel, al integrar un bisel superior y laterales de 1.8mm y un bisel inferior de 4.3mm.

Para ello, la empresa tuvo que esconder la cámara frontal, y cambiar los sensores de proximidad, luz y el auricular para que puedas escuchar mientras hablas por teléfono.

La cámara está escondida en el borde superior y aparece y se esconde automáticamente cuando la necesitas o has dejado de usarla. Vivo dice que la cámara aparece y desaparece en 0.8 segundos y en nuestras pruebas apareció relativamente rápido, aunque escuchas igual el mecanismo que la saca y la mete al cuerpo del celular.

El sensor de luz está en el borde inferior, y el sensor de proximidad (que sirve para que la pantalla se apague cuando hablas por teléfono y no actives otras funciones por accidente) está ubicado detrás de su pantalla OLED.

El auricular es invisible, ya que el sonido se reproduce a través de la pantalla y el cuerpo del dispositivo, similar a la tecnología que LG presentó el año pasado para televisores.

El Vivo Apex también tiene un un lector de huellas integrado en la pantalla, pero a diferencia del Vivo X20 Plus UD, este celular tiene un área más amplia que facilita su uso.

Además, la empresa también ofrece doble verificación de huella, en la cual es necesario que coloques dos dedos sobre esta área para que desbloquee el celular o autentique apps o pagos.

El Vivo Apex sigue integrando un conector de audífonos, tiene bocinas en la parte inferior y su pantalla de 6 pulgadas (5.99 pulgadas para ser exactos) tiene una resolución Full HD+.

El cuerpo de este celular Android me recordó mucho al Essential Phone, con un marco plano y las esquinas curvas. Sin embargo, es claro que este celular tiene especificaciones más avanzadas y biseles más pequeños.

Vivo Apex: Características y especificaciones

Pantalla: 5.99 pulgadas (OLED)



Resolución: Full HD+



Procesador: Snapdragon 845



RAM: 6GB



Sistema operativo: Android Oreo



Cámara frontal: 8 megapixeles



Cámara trasera: Doble cámara