La nueva fiebre viral: ¿De qué color es este zapato?

"Por favor ayúdenme, ¿es este vestido blanco y dorado o azul y negro? mis amigos y yo no podemos ponernos de acuerdo ¡y estamos volviéndonos locos!". Esta pregunta desencadenó la discusión más viral de 2015.

La cantante escocesa Caitlin McNeill fue quien realizó la interrogante en Tumblr (la cuenta ya no está activa). Estrellas como Taylor Swift, Kim Kardashian, Justin Bieber y el Primer Ministro de Singapur Lee Hsien Loong se sumaron a la ola de respuestas.

Abajo te mostramos la imagen por si no lo recuerdas.

Pues bien, en 2017 regresó la polémica, pero con un zapato de la marca Vans que parecía gris y verde, pero que algunos veían rosado. Misteriosamente, esta discusión recobró vida en 2019, gracias a que la cuenta @Complex volvió a subir la foto:

WHAT COLOR IS THIS? pic.twitter.com/ZKFUUkshLX

Originalmente, en 2017, una mujer llamada Nicole Coulthard publicó una imagen en el grupo de Facebook Girlsmouth y escribió: "Mi amiga me acaba de enviar esto preguntándome de qué color es el zapato, diría que rosa pálido y blanco, pero ella insiste en que es azul pálido y gris. ¿Qué ven las chicas? ¡Por favor, dígame que es rosa y blanco".

La discusión llegó a los noticieros en Estados Unidos, como se puede ver a continuación:

Pero bastó que esta semana el sitio dedicado a explorar temas de la cultura pop Complex trajera del pasado la imagen la para que se reabriera el intenso debate en Twitter:

La pregunta que todos nos hacemos es: ¿por qué la gente puede ver una misma prenda y percibir colores diferentes? La revista Wired hizo un trabajo en 2015 —a raíz de lo que sucedía con el vestido— y con base en en testimonios de científicos aseguró que "el cerebro posee un filtro que toma la luz y el fondo para determinar el 'verdadero color'".

En consecuencia, las personas que perciben el fondo de la imagen como oscuro verán el área azul del vestido de color blanco y el negro como dorado. Todo depende de la predisposición genética de los ojos.

Si la explicación no te satisface, volvamos al zapato. Este redactor lo ve gris y verde. ¿Qué aprecias tú?

