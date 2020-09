Triste espectáculo viral: Más de 50,000 litros de vino se derraman en la calle

Un río de vino cubrió el asfalto en un video difundido por una cadena radial en España. Las imágenes del hecho, registrado este 25 de septiembre, le están dando la vuelta al mundo.

Según Radio Albacete, más de 50,000 litros de vino se perdieron tras dañarse un contenedor. El derrame ocurrió en las bodegas de Vitivinos, ubicadas en Villamalea, Albacete. Aparentemente, ante la imposibilidad de actuar, los empleados grabaron el derrame, que podemos ver a continuación:

SUCESOS | Reventón de un depósito de vino de unos 50.000 litros en Bodegas VITIVINOS, de Villamalea pic.twitter.com/lU5pIzZAjU — Radio Albacete (@RadioAlbacete) September 25, 2020

Según su página Web, bodegas VITIVINOS fue fundada en 1969, con una producción de 6,000,000 de kilos de uva. Hoy en día dispone de 1,570 hectáreas de viñedos. "Nuestra bodega está situada en Villamalea en el sudeste de la Península Ibérica, en una bella zona entre los valles de los ríos Júcar y Cabriel, bajo la Denominación de Origen de Manchuela", dice el sitio.

No hay muchos detalles del suceso. Los medios locales hablan de la rotura de "una cuba", especie de depósito donde está el licor. Lo que sí no ha faltado son los memes y las bromas ante tan particular situación. Estos son algunos de ellos:

No lo predijeron, pero casi

Siempre un paso adelante. pic.twitter.com/1Brce3FWt0 — Rober H (@roberr_h) September 25, 2020

Como una escena de horror



Reventón de un depósito de 50.000 litros de vino en Albacete. Patrocinado por Stanley Kubrick y Stephen King.

(Vía @RadioAlbacete)pic.twitter.com/Ai4sMMyQ6A — Horror Losers (@horrorlosers) September 25, 2020

Stanley Kubrick aprueba esta escena pic.twitter.com/vMySwMaN7a — Pecoso (@Coco_Guelo) September 25, 2020

Los dueños

los dueños del depósito mirando tipo pic.twitter.com/emjDmZvbC2 — nachito (@nachoinventado) September 25, 2020

¿Todavía queda?

Colaboración

Hahahha voooyyy pic.twitter.com/Or0CEUDrj0 — Laura - Falchi - Chetos (@lafalchets) September 25, 2020

En camino

Efecto 2020

Las malas noticias no paran pic.twitter.com/IWvKkSHoZb — Li shi (@DimeLishii) September 25, 2020