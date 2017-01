La fecha ha llegado. Vine desaparece hoy oficialmente para dar paso a su sucesor: Vine Camera.

Eso significa también que hoy, martes, es el último día en el que podrás descargar tus clips favoritos de seis segundos, junto con comentarios y preferencias de Vine antes de que Twitter desaparezca por completo la aplicación. La atribulada red medios sociales dijo en octubre que Vine desaparecería como parte de la reestructuración de Twitter.

Update - the Vine app will become the Vine Camera on Jan 17. Please download your Vines before then! More here: https://t.co/zrE1oDTx48